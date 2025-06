'Verjamemo, da bomo letos lahko naredile večji uspeh kot v zadnjih letih'

"Čez celoten mesec smo formo stopnjevale iz tekme v tekmo. Tudi Teja Oblak je že rekla, da bomo pravo formo pokazale šele v Bologni. Sem samozavestna in mislim, da smo pripravljene. Verjamem v to ekipo in mislim, da bi letos lahko naredile večji uspeh kot v zadnjih letih. Za začetek je cilj napredovanje iz skupine, potem bomo pa videli," je trenutno stanje duha v reprezentančnem taboru opisala Zala Friškovec .

Slovensko reprezentanco bo prvič na velikih tekmovanji zastopala tudi Američanka s slovenskim potnim listom in igralka WNBA moštva Minnesota Lynx Jessica Shepard . Zagotovila je, da se od samega začetka počuti zelo dobro v slovenski reprezentanci. "Izjemne so, predvsem kot ljudje. Vsakič, ko se zbere skupina dobrih ljudi, lahko dosežejo karkoli. Teja Oblak je po mojem mnenju najboljša organizatorka igre v Evropi," je o svojih novih soigralkah dejala Shepardova.

Slovenska ženska reprezentanca bo na Eurobasketu sodelovala že petič zapored, do zdaj pa se nikoli ni uspela uvrstiti v četrtfinale. Kljub temu sta Friškovec in Shepard zelo samozavestni. "Zagotovo je uvrstitev v četrtfinale glavni cilj. Vemo, da bo vsaka tekma zelo pomembna. Imamo zelo uravnoteženo moštvo in odlično možnost," je o pričakovanjih pre Eurobasketom dejala Shepardova. "Verjamem v to ekipo in mislim, da bi letos lahko naredile večji uspeh kot v zadnjih letih. Za začetek je cilj napredovanje iz skupine, potem bomo pa videli," je dodala Friškovec.

Za uvrstitev v četrtfinale bo morala Slovenija na evropskem prvenstvu osvojiti eno od prvih dveh mest v skupini s Srbijo, Italijo in Litvo. Prvo tekmo bo igrala proti slednji 18. junija.