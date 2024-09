Vesela novica za ljubitelje košarke v Srbiji, Pešić vendarle ostaja selektor

V naslednjih dveh tednih so številni srbski reprezentanti Svetislava Pešića javno pozivali k spremembi odločitve in ostanku na vplivnem položaju. "Iskreno sem bil v šoku. Tega nisem pričakoval. Ampak dobro, jaz mislim, da bo on nekako še vedno bil trener. Mislim, da bi bilo lepo, če bi zgodbo s srebrom na svetovnem prvenstvu in bronasto medaljo na olimpijskih igrah nadaljevali z zlato medaljo na evropskem prvenstvu," je za srbski Sportklub nedavno dejal srbski reprezentant Vanja Marinković.