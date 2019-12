'Veseli smo, da Dragića nismo prodali v Dallas'

Poleti je bilo veliko namigovanj, da bo Miami prodal Dragića, a Dallas ni želel obremeniti proračuna s približno 19 milijoni ameriških dolarjev Slovenčeve pogodbe. Miami je želel (in tudi uresničil) prihod Jimmyja Butlerja iz Philadelphie. Ena najbolj verjetnih destinacij za Dragića je bil prav Dallas, kjer bi moči združila, podobno kot pri slovenski reprezentanci, Dragić in Luka Dončić . Tudi Dončiću je bila ta ideja všeč, vseeno pa se je vodstvo Miamija odločilo drugače. Tako so ameriški novinarji 1. julija poročali, da je prestop padel v "vodo", da se Miami ni odločil za prodajo.

Miami sta zapustila Kelly Olynyk in Derrick Jones Jr. (v Dallas), klub je zapustil tudi Hassan Whiteside (Portland), Dragiću pa so namenili vlogo aduta s klopi in to se je izkazalo za izvrstno potezo. "Veseli smo, da posel ni bil opravljen in Dragića nismo prodali," je dejal neimenovani član klubskega vodstva za časnik Miami Herald. Dragić igra odlično, v povprečju v sezoni dosega v 28.7 minute igre na tekmo 15.9 točke, 3.2 skoka in 5.0 podaje (odstotek skupnega meta 46.6 odstotka) in je zanesljivo med kandidati za najboljšega šestega moža. Dragiću poleti poteče pogodba z Miamijem (leta 2015 je podpisal petletno za 85 milijonov ameriških dolarjev).

Dobro tekmo je recimo odigral tudi proti Phoenixu: