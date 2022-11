'Vesoljec' Wembanyama navdušil Litovce: 'Nismo mogli videti koša'

Čudežni deček Victor Wembanyama, ki je pri svojih 221 centimetrih in 19 letih starosti obnorel Ameriko, je prvič zaigral za francosko člansko reprezentanco. Padli so Litovci, ki so nad bodočo številko ena na naboru NBA naravnost navdušeni.

"Ko ga gledaš na internetu in v videih, si predstavljaš njegovo velikost, ampak ko igralec, kot je Victor, pride (na parket), se šele zaveš, kako visok je. V obrambi pusti velik pečat. Četudi smo prišli pod koš, nismo mogli videti koša," je nad 'vesoljcem', kot ga je poimenoval LeBron James, bil navdušen selektor litovske reprezentance Kestutis Kemzura.

Litva je pred srečanjem z 'Wembyjem' v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo zmagala na sedmih od osmih srečanj. Na tekmo so Litovci v raketi povprečno dosegali 34,8 točke. V porazu proti Francozom (90:65) pa so pod košem zgolj 24 točk, skupno pa najmanj na celotnih kvalifikacijah. Francozi so na drugi strani pod košem dosegli dvakrat več točk, ko je na parketu bil Wembanyama, je njegova reprezentanca dosegla 25 točk več od nasprotnikov. 18-letnik je bil na seznamu članske reprezentance že pred minulim Eurobasketom, vendar tam na koncu ni zaigral zaradi poškodbe. Na svoji prvi tekmi v reprezentančnem dresu je dosegel 20 točk (met iz igre 6/13, prosti meti 7/7), devet skokov, podajo in krajo v 23 minutah.

21-letni center moštva Monbus Obradoiro in litovski reprezentant Marek Blaževič v višino meri dobrih 209 centimetrov, a tudi on se poleg Wembanyame počuti majhnega. "Dolgo že nisem srečal nekoga, ki je višji od mene. Že to me je navdušilo, ampak tudi njegova samozavest je neverjetna," je srečanje z Wembanyamo v reprezentančnem dresu opisal Blaževič. A to ni bilo njuno prvo srečanje.

icon-expand Victor Wembanyama FOTO: AP