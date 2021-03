Veteran Conley namesto Bookerja na tekmi zvezd

Mike Conley je veljal za enega najboljših igralcev lige NBA, ki še nikoli ni bil izbran za tradicionalno tekmo vseh zvezd. Conley se bo pridružil soigralcema Donovanu Mitchellu inRudyju Gobertu kot tretji igralec Utah Jazz na tekmi. V začetni peterki ekipe LeBrona Jamesa je tudi slovenski as Luka Dončić. Tako kot Conley je bil tudi Booker zamenjava. Namesto njega naj bi nastopil center Los Angeles LakersAnthony Davis. Conley v povprečju dosega 16,1 točke in 5,7 podaje, medtem ko ima 42-odstotni met za tri točke.