Košarka

Veteran James povedel voz: Videl sem, da so nekateri zaskrbljeni in prestrašeni

Los Angeles, 02. 05. 2026 07.21 pred 1 uro 3 min branja 1

Avtor:
M.J.
LeBron James

Neuničljivi LeBron James, ki kljubuje letom in še čemu, je v Toyota Centru dosegel 28 točk, Los Angeles Lakers pa so z zmago (98:78) na šesti tekmi prvega kroga zahodnega dela končnice lige NBA izločili Houston Rockets, pri čemer so nasprotnika zadržali pri sezonsko najnižjem številu doseženih točk. Prva tekma drugega kroga proti Oklahomi Lakerse čaka v noči na petek po slovenskem času.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Četrto Postavljeni Lakersi se bodo v drugem krogu pomerili z najboljšim moštvom rednega dela, Oklahoma City Thunder, prva tekma pa bo na sporedu v torek v Oklahoma Cityju. Los Angeles se je v drugi krog uvrstil prvič po letu 2023, ko je v finalu zahodne konference izgubil proti Denverju. Tokrat so do napredovanja prišli kljub temu, da je njihov prvi strelec Luka Dončić izpustil celotno serijo. 

Preberi še Jokić: Če bi bili v Srbiji, bi bili vsi odpuščeni

Ljubljančan naj bi se vrnil sredi serije proti prvakom iz Oklahome. "Veliko naših fantov, iskreno povedano, ni bilo v takšnem položaju, niso bili v situaciji, ko bi lahko prišli v nadaljevanje na tak način. Poleg tega je bilo to na gostovanju. Zato je bilo zame zelo pomembno, da sem šel in zastavil ton igre," je za ESPN pojasnil veteran James, ki je imel le še en dan v pisarni. 

LeBron James je dvoboj končal z 28 točkami, osmimi podajami in sedmimi skoki ter pri 41 letih nadaljeval odlične predstave za preboj v drugi krog končnice.
LeBron James je dvoboj končal z 28 točkami, osmimi podajami in sedmimi skoki ter pri 41 letih nadaljeval odlične predstave za preboj v drugi krog končnice.
FOTO: AP

Takšnih in podobnih tekem je v karieri odigral nešteto. "Prav zato sem prevzel odgovornost in breme. Vem kako je, če fantje ne poznajo, kako se stvarem streže v končnici. Nisem imel težav prevzeti odgovornost.A zmagala je ekipa. Dovoliti domači ekipi v končnici manj kot 80 točk pove vse, kako se je moštvo borilo in razdajalo v obrambi," je za ESPN dodal 41-letni veteran in pohvalil soigralce, da so znali strniti vrste in v pravem trenutku odigrali tekmo na nivoju. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

In zagotovo James ve, kako se tem rečem streže, saj je s svojimi ekipami dobil kar 22 serij po odločilnih zmagah na gostovanjih, s tem je sedaj sam na čelu lige vseh časov in je prehitel Dereka Fisherja in Tima Duncana

Luka Dončić je v Teksas dopotoval z ekipo in v živo videl napredovanje Lakersov. S tem ostaja upanje, da zadnje tekme sezone še ni odigral ...
Luka Dončić je v Teksas dopotoval z ekipo in v živo videl napredovanje Lakersov. S tem ostaja upanje, da zadnje tekme sezone še ni odigral ...
FOTO: AP

"Ne rečemo zaman, da je play-off peti letni čas. Če je redni del ena sezona lige NBA, je končnica povsem nekaj drugega. Mislim, da so v seriji proti Houstonu to spoznali vsi fantje iz ekipe," je bil trezen v razmišljanju junak šeste tekme v Toyota Centru, ki nje skušal vnašati mir v slačilnico jezernikov.

 

Preberi še Dončić v rednem delu s kar 2,11 milijarde ogledov na socialnih omrežjih

"Vem kako je, ko se v slačilnico vseli strah. Gre za strah pred zmago, strah pred napredovanjem, oziroma bolje rečeno je to povezano z bojaznijo pred izpadom. Videl sem, da so nekateri zaskrbljeni in prestrašeni. Po dveh porazih v nizu je normalno, da ekipa začne malce dvomiti vase. No, nato nastopimo mi, ki imamo izkušnje. Drugič pa bo hrbet nastavil nekdo drug," je bil slikovit "kapetan" košarkarjev iz mesta angelov, ki ne želi še razmišljati o naslednjem izzivu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Jezernike čaka kar obračun s prvaki iz Oklahome. Zdi se, da so v tem trenutku košarkarji iz Oklahome previsoka ovira za Lakerse. "Moramo se spočiti in potem bomo razmišljali o naslednji nalogi. Dobro je, da se počasi vračajo poškodovani fantje. Vsakega potrebujemo v takšni zahtevni seriji. Tekmec je odličen, toda tudi mi bomo skozi končnico rasli. Prepričan sem v to. In tudi v to, da nismo brez možnosti," pa James gleda proti obračunu četrtfinala lige NBA s (favorizirano) Oklahomo.

Izid, končnica, 1. krog:
Houston Rockets - Los Angeles Lakers 78:98 (18:23, 13:26, 24:22, 23:27)

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
košarka nba lakers lebron

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Minifa
02. 05. 2026 08.30
Še dober, da ni ČEVAPČIČARJA, BI GLADKO IZPADLI..
