Veteran Paul eden najzaslužnejših za drugo zmago Phoenixa nad Denverjem

"Spet je šlo za ekipni uspeh. Vedeli smo, kako pomembna je za nas ta tekma. Skušali smo zadržati prednost domačega igrišča," je dejal Paul . Domači košarkarji gostom niso pustili, da bi proslavljali naziv najkoristnejšega igralca (MVP) lige; Jokić je končal pri 24 točkah, 13 skokih in šestih podajah, zadnjo četrtino pa je obsedel na klopi. V Denverju, za katerega je Slovenec Vlatko Čančar odigral šest minut in dosegel pet točk in en skok, očitno zelo pogrešajo poškodovanega Jamala Murrayja , ki si je raztrgal križne vezi.

Chris Paul je bil ključni igralec za dominantno zmago Phoenixa, poleg njega so vsi člani prve peterke tekmo končali z vsaj desetimi točkami. Med njimi je Devin Booker dosegel 18 točk, Deandre Ayton pa 15 in deset skokov, poleg tega pa je ves večer dobro pokrival novega MVP lige, Nikolo Jokića .

Michael Porter, ki si je na prvi tekmi polfinala zahoda poškodoval hrbet, je odigral 27 minut in zbral 11 točk pri skromnem metu iz igre 3:13. Nezadovoljen je bil tudi trener zlatih zrn Michael Malone, ki je nastop svojih varovancev označil za "sramoto".

"Videl sem eno ekipo, ki si je želela biti tu, želela zmago in igrala odločno ter drugo, ki je igrala povsem brezvoljno, kot da noče biti tu. Zato so nam tako izprašili zadnjo plat," je dejal Malone in dodal: "To je bila naravnost sramotna predstava."

Tretja tekma bo v noči na petek v Denverju.

Liga NBA, končnica, konferenčni polfinale, izid:

- zahodna konferenca:

Phoenix Suns - Denver Nuggets 123:98

(Phoenix vodi z 2:0 v zmagah).

* Opomba: moštva igrajo na štiri zmage.