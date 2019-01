Vicekomisar NBA priznal: Dončić odpira vrata ligi v Evropo

"Ne le Luka, kar 65 igralcev iz Evrope je lahko tistih, ki odprirajo vrata ligi NBA v Evropo. So navdušeni, da lahko pridejo sem in igrajo na Stari celini. Tukaj imajo družine in prijatelje, ki jih lahko vidijo. Tudi ameriški košarkarji in navijači so te tekme dobro sprejeli," je povedal Mark Tatum ob druženju z mediji pred tekmo lige NBA v Londonu med New Yorkom in Washingtonom.

"Eden od problemov je infrastruktura. Začeli smo oglede več mest, ki bi lahko organizirala tekmo lige NBA, toda ni jih veliko. V igri sta še Berlin in Pariz. Res je, da se zdaj bolj osredotočamo na razvoj mladih košarkarjev, trenutno je to naš primarni cilj," je priznal vicekomisar lige NBA. Poleg Luke Dončićagre seveda izpostaviti še enega izvrstnega evropskega košarkarja preko Luže Giannisa Antetokounmpo, nikakor pa ne gre pozabiti niti na odličnega Latvijca Kristapsa Porzingisa.