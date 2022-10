Victor Wembanyama: 221 cm visoki 'vesoljec', ki je obnorel Američane

18-letni čudežni deček iz Francije Victor Wembanyama je po dveh tekmah v Ameriki popolnoma obnorel tamkajšnje ljubitelje košarke. A ne zgolj navijače, ki upajo, da bo njihovo moštvo naslednje leto lahko izbralo prav njega na naboru, vendar tudi strokovnjake, novinarje in predvsem košarkarje. Vsi skupaj že komaj čakajo, da bo 'vesoljec', kot ga je poimenoval LeBron James, zaigral v ligi NBA.

Wilt Chamberlain, Kareem Abdul-Jabbar, Patrick Ewing, Hakeem Olajuwon, Chris Webber, Kevin Garnett, Yao Ming ... Seznam visokih košarkarjev, ki so še pred vstopom v ligo NBA navduševali ljubitelje košarke v Ameriki, je dolg. Ne pozabimo na Michaela Jordana, Kobeja Bryanta, LeBrona Jamesa, Kevina Duranta in Ziona Williamsona. Vsak je na svoj način, še preden je odigral eno minuto v najmočnejši košarkarski ligi navduševal strokovnjake in navijače. Zdaj pa hitro pozabite na vse prej omenjene zvezde, saj jih je vse že eno leto pred potencialnim nastopom v ligi NBA zasenčil visoki Francoski 18-letnik Victor Wembanyama. Vsaj, če vprašate vsakogar, ki je na kakršen koli način povezan z ameriškimi športnimi mediji.

O tem fantu analitiki košarke govorijo sicer že leta, a Američani seveda zares ne verjamejo ničemur in nikomur dokler ga ne vidijo v živo, na svojih svetih tleh. Zato sta bili tekmi med Wembanyamino ekipo Metropolitans 92 in ameriškim moštvom razvojne NBA lige G League Ignite, ki sta bili napovedani že lep čas, toliko pomembni. Nasprotnik Wembanyame na obeh tekmah je bil Scoot Henderson, 18-letnik, ki bi katero koli drugo leto verjetno bil nesporni prvi izbor na naboru lige NBA, a leta 2023 zagotovo ne bo tako. Že pred tekmama je bilo jasno, da bo Wembanyama številka ena, zdaj pa je po mnenju vseh ameriških novinarjev, ki vsaj bežno spremljajo košarko jasno, da bo najboljši košarkar vseh časov. O to so prepričani eden za drugim, skoraj vsi. Če se vam zdi, da sem kot avtor tega članka sarkastičen, ali pa pretiravam, vam zagotavljam, da temu ni tako. Lahko bi se reklo, da je Victor Wembanyama, je s svojim nastopom Američane obnorel skoraj toliko, kot skupina The Beatles leta 1964.

Victor Wembanyama je na prvi tekmi proti G League Ignite dosegel 37 točk, pet blokad in sedem trojk. Na drugi je dosegel 36 točk, 11 skokov, štiri podaje in štiri blokade. Prvo tekmo je zmagalo Wembanyamino moštvo Metropolitans 92 (112:106), drugega pa Ignite (122-115).

"Vsi so v zadnjih letih bili 'samorogi' (edinstven talent op.a.), on je bolj vesoljec," je o mladeniču iz Nanterra dejal super zvezdnik LeBron James. "Nihče še ni videl nekoga, ki bi bil tako visok, ampak bi se tudi tako graciozno premikal po parketu. Spreten je z žogo, dobro meče iz obrata, meče trojke iz koraka in po podaji, blokira mete. Zagotovo je generacijski talent in upam, da bo ostal zdrav," je dodal navdušeni James. Prav on je redek primer košarkarja, ki je neverjetno visoka pričakovanja pred začetkom svoje profesionalne kariere celo presegel. Če kdo razume pritisk, ki ga bo v prihodnjih letih čutil Wembanyama je to prav igralec, ki je davnega leta 2003 postal prvi srednješolski košarkar, ki se je znašel na naslovnici ameriške revije Sports Illustrated in svojo celotno kariero posluša primerjave z najboljšim vseh časov Michaelom Jordanom.

'Pripraviti se moramo na tega fanta' "Je 225 centimetrov visok Durant, ki blokira mete. Poleg tega trenutno ni niti približno toliko dober, kot bo v prihodnosti," je Wembanyamo za ESPN opisal neimenovan športni direktor moštva v ligi NBA. Nehote je izdal še eno od edinstvenih lastnosti ameriških televizijskih voditeljev in športnih novinarjev. Dejstvo je, da Wembanyama ni visok 226 centimetrov, ampak malo bolj skromnih, kljub temu pa še vedno zavidanja vrednih 221 centimetrov. To je po številnih namigovanjih o njegovi resnični višini za ESPN moral potrditi tudi Wembanyama, ki pa je dodal: "Pravzaprav svoje višine nikoli nisem meril z obutimi čevlji. Po moje sem v čevljih visok bolj 223 ali 226 centimetrov."

Wembanyama je na vprašanje novinarjev o predvidenem drugem izboru na naboru naslednje leto Scootu Hendersonu brez zadržkov dejal: "Resnično je dober igralec, če se jaz ne bi rodil, bi on verjetno bil prvi izbor na naboru."

O njem je spregovoril tudi aktualni MVP finala NBA Stephen Curry: "On je kot igralec, ki ga ustvariš v računalniški igri NBA 2K, kot vsak organizator igre, ki želi biti visok 218 centimetrov." Sledil je dvakratni MVP lige NBA in enkratni zmagovalec lige Giannis Antetokounmpo. "Že lani sem imel priložnost, da si ogledam eno njegovih tekem. Moj brat Kostas je igral za ASVEL in je bil njegov soigralec. Neverjeten je. Ima priložnost postati eden najboljših. Ne v svoji starostni skupini ne v Evropi, ampak eden najboljših košarkarjev vseh časov. Nikoli še nismo videli nekoga, kot je on. Pripraviti se moramo na tega fanta, veste? Zelo dober bo," je NBA ligo opozoril Giannis.

"Evolucija naše igre nas je pripeljala do te točke. Imamo igralce, ki so visoki 226 centimetrov in lahko počnejo vse na parketu. Če imaš rad košarko, ti taka nadarjenost in sposobnost na obraz narišeta nasmeh," svojega navdušenja ni mogel skriti dvakratni MVP finala lige NBA in dvakratni prvak lige Kevin Durant. Nato je tudi on opozoril vse NBA igralce in dejal, da bo "liga zares v težavah, ko pride on." 'Ne želim, da kdor koli izgublja tekme zaradi Victorja Wembanyame' Liga NBA na svoj posebni način 'nagrajuje' moštva z največ porazi na koncu vsake sezone. Žreb določi, katero moštvo bo izbiralo prvo na vsakoletnem naboru, največ možnosti pa ima moštvo, ki je minulo sezono končalo na zadnjem mestu. Posledično so moštva, ki niso verjela, da ima njihova ekipa dobre možnosti za uspeh že od začetka sezone namerno izgubljala čim več tekem v upanju, da bodo na naboru naslednje leto uvrščena čim višje.

Športni direktorji moštev opozarjajo, da naj bi se vrednost franšize, ki bo na naboru izbrala Victorya Wembanyamo čez noč dvignila za približno 500 milijonov evrov vrednosti.

Liga je odgovorila s spremenjenim postopkom žreba, ki je zmanjšal možnosti, da ima prvi izbor prav najslabše moštvo. Kljub temu se je že lani začela 'dirka na dno'. Oklahoma City Thunder, Houston Rockets, San Antonio Spurs in Utah Jazz trenutno najbolj očitno lovijo poraze. Med sezono pa bo vsako moštvo, ki po 20 tekmah ne bo izpolnilo pričakovanj, hitro začelo razmišljati o tem, koliko jim je zares v interesu zmagovati. "Ne želim, da kdor koli izgublja tekme zaradi Victorja Wembanyame," je dejal komisar lige Adam Silver, čeprav njegove želje verjetno ne bodo uslišane.

