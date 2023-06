Victor Wembanyama odpovedal nastop na svetovnem prvenstvu

Odločitev sledi pogovorom z njegovimi najbližjimi sodelavci, zdravniškim osebjem in številnimi ljudmi v francoski članski reprezentanci ter seveda novim moštvom San Antonio Spurs. Victor Wembanyama je za francoski L'Equipe dejal, da bi ga "Spursi podpirali ne glede na odločitev" . S tem je seveda poskušal zanikati kakršna koli namigovanja, da so njegovi novi delodajalci svojemu novemu igralcu poskušali preprečiti nastop v francoskem dresu.

Wembanyama je lani novembra debitiral v članskem dresu in na štirih kvalifikacijskih tekmah za to tekmovanje v povprečju dosegel 19 točk in osem skokov. "Z vidika mojega razvoja in zdravja (nastop na SP) ne bi bil smotrna odločitev. Upam, da bodo ljudje razumeli. To je zame težka odločitev. Francoska reprezentanca je še vedno moja velika želja. Z njo želim zmagati na številnih tekmovanjih, ampak mislim, da je bila ta odločitev v tem trenutku potrebna," je še dodal že zdaj eden največjih zvezdnikov v Ligi NBA.