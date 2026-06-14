'Večino serije smo prevladovali. Poraz bom uporabil kot gorivo za naprej'

Ista tekmeca sta se v finalu merila 27 let kasneje, v novih podobah, z novimi zvezdniki. Vse je bilo pripravljeno, da si francoski zvezdnik Victor Wembanyama malce hitreje od pričakovanj podredi ligo, a se je tudi neizkušenost mlade zasedbe Spurs v finalu precej poznala. New York je do finala končnice izgubil le dve tekmi v prvem krogu proti Atlanti, nato pa je pometel s Philadelphio in Clevelandom po še precej bolj prepričljivih predstavah.

Trump čestital na omrežju Truth Social, razočaranje v taboru Spurs



Na omrežju Truth Social se je oglasil tudi ameriški predsednik Donald Trump, ki je obiskal tretjo tekmo finala v Madison Square Gardnu. Ravno tisto so Knicks izgubili.