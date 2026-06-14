'Večino serije smo prevladovali. Poraz bom uporabil kot gorivo za naprej'

Ista tekmeca sta se v finalu merila 27 let kasneje, v novih podobah, z novimi zvezdniki. Vse je bilo pripravljeno, da si francoski zvezdnik Victor Wembanyama malce hitreje od pričakovanj podredi ligo, a se je tudi neizkušenost mlade zasedbe Spurs v finalu precej poznala. New York je do finala končnice izgubil le dve tekmi v prvem krogu proti Atlanti, nato pa je pometel s Philadelphio in Clevelandom po še precej bolj prepričljivih predstavah.
Trump čestital na omrežju Truth Social, razočaranje v taboru Spurs
Na omrežju Truth Social se je oglasil tudi ameriški predsednik Donald Trump, ki je obiskal tretjo tekmo finala v Madison Square Gardnu. Ravno tisto so Knicks izgubili.
"Čestitke, New York Knicks. Kakšno leto je za vami in kakšnim obračunom z izjemnimi zmagami smo bili priča. Sploh zadnje štiri so bile morda največje v zgodovini košarke," je v svojem slogu zapisal Trump.
Na drugi strani je bilo razočaranje v San Antoniu izjemno. Leta 1999 so Spurs prav po slavju proti New Yorku slavili prvo od petih lovorik v NBA. Pred tem so nazadnje v finalu igrali leta 2014 in ugnali Miami Heat s 4:1 v zmagah.
"Enostavno nismo bili pripravljeni na osvojitev naslova," je po dvoboju dejal trener San Antonia Mitch Johnson in dodal. "Boljša ekipa je zmagala. Veliko stvari smo opravili odlično, a nismo znali postaviti pike na i. To je vse, kar lahko rečem."
Močno si je prvega naslova želel Wembanyama, ki je bil celotno končnico, ne le v finalu, podvržen zelo fizičnemu pristopu tekmecev.
"Maneverski prostor ob napakah je zelo majhen. Naša prevlada je bila absolutna. Večino serije smo prevladovali," je dejal 22-letni center.
"Naše napake so nas zelo grobo kaznovale. Enostavno si ne moreš privoščiti tako izrazitih vzponov in padcev," je dodal 224 cm Wembanyama in zaključil: "Zelo boleče je, ampak od tega ne bežim. To bom uporabil kot gorivo za naprej.
Victor Wembanyama je francoski profesionalni košarkar, ki je v ligo NBA vstopil leta 2023 kot prvi izbor na naboru. Z višino 224 centimetrov in izjemnim razponom rok združuje fizične lastnosti centra z veščinami zunanjega igralca, kot so met za tri točke in vodenje žoge, kar je v košarki redka kombinacija. Zaradi teh sposobnosti ga mnogi strokovnjaki označujejo za 'generacijski talent', ki bi lahko popolnoma spremenil način igranja košarke v prihodnosti.
Madison Square Garden, pogosto imenovan preprosto 'The Garden', je večnamenska dvorana v središču New Yorka. Je dom košarkarske ekipe New York Knicks in hokejske ekipe New York Rangers ter velja za eno najbolj ikoničnih športnih in koncertnih prizorišč na svetu. Zaradi svoje bogate zgodovine, kjer so se odvijali številni zgodovinski športni dvoboji, boksarski spektakli in glasbeni nastopi, se je dvorane oprijel vzdevek 'najbolj znana arena na svetu'.
San Antonio Spurs so ena najbolj uspešnih franšiz v zgodovini lige NBA, ki je svojo zlato dobo doživela pod vodstvom legendarnega trenerja Gregga Popovicha. Ekipa je znana po svoji kulturi nesebične igre, taktične discipline in dolgotrajne stabilnosti. Med letoma 1999 in 2014 so osvojili pet naslovov prvaka, pri čemer so se zanašali na ključne igralce, kot so Tim Duncan, Tony Parker in Manu Ginóbili, ki so skupaj tvorili eno najuspešnejših trij v zgodovini lige.
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