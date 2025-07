'Videli smo, česa so sposobni, zdaj bodo to morali ponoviti ponoviti tudi pri nas'

Prvi del priprav bo slovenska izbrana vrsta opravila na Rogli, kamor so se igralci, ki so danes prišli v Ljubljano, tudi že odpravili.

V prvem delu priprav bosta poleg Luke Dončića manjkala še naturalizirani Slovenec Josh Nebo in Vlatko Čančar, ki je v torek ligo NBA zamenjal za italijansko Olimpio iz Milana.

"Bolj ali manj gre vse po načrtu, čeprav danes še nismo vsi tukaj. Luka je imel težko sezono, je pa imel več časa za počitek in tudi za pripravo na EP in novo sezono," je o prvem zboru dejal Aleksander Sekulić.

O tem, kaj pričakuje na EP, je selektor poudaril, da bodo Slovenci pomanjkanje višine nadomestili z borbenostjo ter da ekipi bolj manjkajo izkušnje kot višina. "Mislim, da so stvari napredovale, da se da v krajšem času narediti več. Imamo kopico igralcev, ki se zavedajo, kaj pomeni biti profesionalec. Praktično ni prekinitve in to tudi nam skrajša čas priprav," je o časovnici pred Eurobasketom dodal selektor in podaril, da obljubljati ne more ničesar, da pa bo Slovenija dala vse od sebe in šla na EP najbolje pripravljena.

Seznam povabljenih je mešanica izkušenj in mladosti. Sekulić je namreč povabil tudi štiri igralce, ki so na nedavno končanem svetovnem prvenstvu do 19 let osvojili bronasto kolajno, Vita Hrabarja, Urbana Krofliča, Marka Padjena in Žaka Smrekarja.

"Čutiš neko otroško veselje. Odkar igraš košarko, sanjaš, da boš v članski reprezentanci. To so sanje, ki so se izpolnile. Morali bomo pokazati še večjo borbenost in željo ter da se lahko borimo s starejšimi. Dal bom vse od sebe, da se bom na koncu prebil med dvanajsterico," je o prvi članski reprezentančni izkušnji v karieri dejal Hrabar.

"Mladi fantje so na svetovnem prvenstvu pokazali, iz kakšnega testa so. Tudi po slabšem začetku so strnili vrste in najpomembnejše tekme odigrali tako, kot so jih morali. Videli smo, česa so sposobni, zdaj pa bodo to morali ponoviti tudi na treningih pri nas. Mi, bolj izkušeni igralci, jim bomo poskušali pomagati, da se čim prej uigramo. Zdaj imamo malo več kot mesec časa, da na prvenstvo pridemo pravi in najdemo pravo kemijo in energijo znotraj ekipe," je o mladeničih, ki jih je vpoklical Sekulić, dejal Gregor Hrovat.