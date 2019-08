VIDEO: Dončić po počitnicah v ZDA na treningu povzel celotno lansko sezono

Luko Dončića kmalu čaka izjemno pomembna sezona lige NBA, ki bo zanj druga. Po izjemni debitantski, v kateri je opozoril nase že na samem uvodu, na koncu pa bil okronan za novinca leta, bo to sezona, v kateri bo še pod večjim drobnogledom. Dallas je v svoje vrste zvabil latvijskega čudežnega dečka Kristapsa Porzingisa in ekipa ima 'čez noč' precej višje apetite. Po drugi strani bo Dončiću lažje, saj okoli njega ne bo več toliko medijskega pompa, ker ni več novinec, to pozornost bo prevzela druga generacija.

DONČIĆ

Dolgoletni trener Dallasa Rick Carlislie je po koncu pretekle sezone izpostavil, da bo Luka Dončić za drugo sezono v lig NBA moral biti v najboljši kondiciji svoje kariere. In Luka je ta nasvet oz. željo trenerja upošteval in z individualnimi treningi izklesal svojo telo. Čeprav je opravil veliko 'suhih' treningov, pa je že na prvih treningih v ZDA, natančneje v Dallasu, pokazal, da košarke preprosto ni pozabil igrati. V video kompilaciji, ki kroži po medmrežju (ogledate si ga lahko zgoraj) , je praktično že na enem od uvodnih t.i. 'pick-up' treningov pokazal vse tiste lastnosti, ki so ga krasile v debitantski sezoni. Ne dvomimo pa, da nam je za sezono 2019/2020 pripravil marsikaj novega, o katerem se bo zagotovo govorilo in pisalo na veliko …