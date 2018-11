VIDEO: Dončić podobno kot Kopitar: črna serija Dallasa se nadaljuje

Devetnajstletni Ljubljančan se je skoraj veselil dvojnega dvojčka. V statistiko je vpisal še devet skokov, šest podaj, ukradeno žogo, ob štirih izgubljenih žogah. Luka Dončić je imel met iz igre 8:15, met za tri točke 2:6 in prosti meti 0:1.

Dallas je vpisal šesti zaporedni poraz. Od začetka sezone je na devetih tekmah le dvakrat zmagal ter je na predzadnjem mestu razvrstitve v zahodni konferenci. Po še eni vsestranski predstavi Dončića je trener Rick Carlisle moral odgovarjati na vprašanja o tem, ali bi novinec moral imeti pomembnejšo vlogo v obrambi. "Bolj sem osredotočen na obrambo kot na vprašanja o obrambi, ki se mi zdijo nepomembna. Obramba je preveč mlačna in ni dovolj dobra za zmago. Vem, da smo lahko boljši," je dejal Carlisle po šesti od devetih tekem, na kateri je njegovo moštvo nasprotniku dovolilo vsaj 50-odstotno uspešnost meta.

Phoenix še slabši od Dallasa

Slabši od Dallasa je Phoenix, za katerim je niz sedmih porazov. Glavni trener Phoenixa je nekdanji slovenski selektor Igor Kokoškov. 'Sonca' iz Arizone so večino prvega polčasa vodili in ga tudi dobili z 52:48, na koncu pa morali s 107:98 priznati premoč košarkarjem Toronto Raptors, ki imajo z osmimi zmagami in le enim porazom za sabo najboljši začetek sezone v zgodovini kluba. Prvo ime letošnjega nabora Deandre Aytonje za Phoenix dosegel 17 točk in 18 skokov.