VIDEO: Dončićev soigralec Porzingis poškodovan v pretepu

V nedeljo je socialna omrežja v Latviji preplavil posnetek Kristapsa Porzingisa, ki je pred nočnim lokalom vpleten v spor z gručo ljudi. Ženska na posnetku mu skuša preprečiti, da bi se spor nadaljeval, a 23-letni košarkar, ki je okrvavljen po obrazu in ima strgano majico, jo odrine in nadaljuje besedni spor z gručo ljudi. "Kakor izgleda, so Kristapsa Porzingisa pred klubom napadli," so sporočili pri Mavericksih, ki bodo primer preučili podrobneje.

Za Porzingisomje sicer slaba sezona, saj zaradi poškodbe križnih vezi zaDallas, kamor je prišel iz New Yorka, še ni zaigral. Prav v New Yorku pa ga čaka težja policijska zgodba, saj ga je neka ženska konec marca obtožila, da jo je posilil in policija primer še vedno preiskuje.