VIDEO: Fenerbahče v Blaugrani nadigral Barcelono, Omić z Budućnostjo brez možnosti v Pireju

Turki so odigrali zbrano od uvodnega sodniškega meta dalje in niso dovolili nosilcem igre Barcelone (Kyle Kuric, Ante Tomić, Kevin Pangos ...), da se razigrajo. Nabito polna Palau Blaugrana je prvič, odkar jo ponovno vodi prekaljeni srbski strokovnjak Svetislav Pešić, videla neprepoznaven obraz svojih ljubljencev, ki razen začetnega vodstva niso bili dorasli tekmeci veliko boljšemu in razpoloženemu Fenerbahčeju.



Slovenski reprezentant Jaka Blažičje v dresu Barcelone na parketu preživel 12 minut in v tem času dosegel dve točki in dobil en skok. Podobno slabo predstavo je na gostovanju v Pireju prikazala podgoriška Budućnost našega centra Alena Omića, ki je obračun proti Olympiacosu izgubila z visokimi 22 točkami razlike. Na koncu je semafor v dvorani Miru in prijateljstva kazala 92 : 70 za trikratnega evropskega klubskega prvaka. Omić je odigral 22 minut in dosegel osem točk ter zbral štiri skoke.