VIDEO: Golden State po preobratu ugnal Utah, 'Kelti' nemočni v Torontu

Aktualni prvaki severnoameriške poklicne košarkarske lige NBA Golden State Warriors so s preobratom v drugem polčasu in točkama 0,3 sekunde pred koncem tekme s 124 : 123 v gosteh premagali Utah Jazz in tako v uvodu sezone zabeležili drugo zaporedno zmago. V noči na soboto s kar devetimi tekmami na sporedu sta slovenska zvezdnika Goran Dragić in Luka Dončić počivala.

'Bojevniki', ki so ob polčasu zaostajali za 12 točk, so v drugem delu počasi, a vztrajno v svoj prid preobrnili dvoboj z moštvom iz Utaha. Zmago jim je prinesel Jonas Jerebenko s popravljanjem pod košem tik pred iztekom rednega dela. Najboljši strelec za aktualne prvake je bil Kevin Durant z 38 točkami, ob tem je prispeval še devet skokov in sedem podaj. Za domačine je bil najkoristnejši Joe Ingless 27 točkami. V noči na soboto, ko je več kot pol moštev lige bilo aktivnih, je odmevala tudi zmaga Toronto Raptors doma proti Boston Celtics s 113 : 101. V derbiju večera pa so Brooklyn Nets s 107:105 premagali New York Knicks. Kevin Durant je bil z 28 točkami najkoristnejši košarkar aktualnih prvakov iz Oaklanda. FOTO: AP Slovenska zvezdnika v ligi NBA Goran Dragić in Luka Dončićbosta znova na parketu v noči na nedeljo. Dragićeva vročica iz Miamija bo gostila Charlotte Hornets, Dallas Mavericks Dončića pa bodo doma igrali z Minnesoto Timberwolves.



Liga NBA, izidi:

Orlando Magic - Charlotte Hornets 88:120



Brooklyn Nets - New York Knicks 107:105



Toronto Raptors- Boston Celtics 113:101



New Orleans Pelicans - Sacramento Kings 149:129



Memphis Grizzlies - Atlanta Hawks 131:117



Minnesota Timberwolves- Cleveland Cavaliers 131:123



Milwaukee Bucks - Indiana Pacers 118:101



Los Angeles Clippers - Oklahoma City Thunder 108:92



Utah Jazz - Golden State Warriors 123:124