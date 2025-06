Video, ki navijače jezernikov in privržence kralja Jamesa, spravlja v novo negotovost

" Pogovoril se bom z ženo, z družino, pa tudi sam s sabo moram razčistiti, če želim še nadaljevati. Bomo videli ," je po končani sezoni povedal novinarjem kralj James. Na zadnji tekmi sezone je dosegel 22 košev ter bil tretji strelec svojega moštva za Lukom Dončićem (28) in Ruijem Hachimuro (23). " Od mojega prvega finala v NBA leta 2007 je bila vsaka sezona, ko nisem igral v finalu, zame razočaranje ," je dejal štirikratni prvak lige. Zadnjič je v finalu igral leta 2020, ko so Lakers osemnajstič osvojili naslov prvaka.

Legendarni ameriški košarkar je z zadnjo objavo na spletu, ko je simuliral novinarsko konferenco, in se tudi vprašal "kako in kaj naprej" ter s tem v še večjo negotovost pahnil vse njegove privržence, predvsem pa navijače Los Angeles Lakersov, sprožil nova ugibanja o njegovi rpihodnsoti. "In če je kaj jasno po novi objavi, je jasno to, da trenutno še ni nič jasnega okoli glavnega vprašanja," so enotni ameriški mediji. "Je že odigral zadnjo sezono v karieri?"