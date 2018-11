VIDEO: Kriza v Madridu? CSKA prizadejal tretji zaporedni poraz Realu

To je že tretji zaporedni poraz Madridčanov, dva evroligaška in zadnji prvenstveni v el clasicu z Barcelono, ki morda že nakazujejo krizo v vrstah aktualnega evropskega klubskega prvaka.



Odločilno razliko so si Moskovčani priigrali ob koncu tretje četrtine, ko se je razigranima Nandu De Coloju in Willu Clyburnu(18 točk) pridružil še Cory Higgins (24). Takratnih deset točk naskoka je bilo dovolj, da so v zadnjih desetih minutah dvoboja v španski prestolnici varovanci grškega stratega Dmitrisa Itoudisa ohranili hladne glave in mirne živce ter tako prišli še do svojega devete evroligaške zmage na 10 tekmah. Slovenski učinek v derbiju krogu je bil bolj kot ne klavrn, saj je nekdanji slovenski reprezentančni krilni center v 20 minutah igre dosegel le sedem točk ob dveh skokih in podajah, medtem ko je Klemen Prepelič v slabih petih minutah, kolikor jih je tokrat prebil na parketu, pokazal premalo za pozitivno oceno.



Čeprav je CSKA v Španijo pripotoval brez enega od nosilcev igre, sicer nekdanjega člana kraljevega kluba Sergia Rodrigueza - pri Realu pa je prav tako manjkal izkušeni organizator igre Sergio Llull -, je pokazal dovolj znanja in značaja, da se iz zahtevnega gostovanja vrača domov s polnim izkupičkom. Na koncu je bilo 93 : 88 za CSKA.