VIDEO: LeBron James kot Magic Johnson

Seveda je primerjava le hipotetična. Magic Johnson je bil prvi izbor na naboru leta 1979, izbrali so ga Los Angeles Lakers. V rumenem pa je debitiral star 20 let, kralj James pa je bil ob debiju v dresu jezernikov star 33, za njim pa je že izjemna kariera v Cleveland Cavaliers in Miami Heat ter trije osvojeni naslovi prvaka lige NBA. Po naboru se je Johnson najbolj veselil igranja obKareemu Abdulu-Jabbarju, centru, ki je kasneje postal najboljši strelec v zgodovini lige NBA. Abdul-Jabbar je v rumenem dresu debitiral leta 1975 in na prvi tekmi za Lakers nasul 27 točk, kar je še vedno rekord med novinci v tej sloviti kalifornijski franšizi. LeBron James je trenutno glavni kreator pri jezernikih. Na prvi uradni tekmi Lakers v novi sezoni je bilo očitno pomanjkanje kemije v ekipi.

"To ni nekaj, kar bi lahko nasul v krožnik kot kosmiče za hitro pripravo za zajtrk. Ne gre tako hitro. Potrebno je nekaj časa, da se vzpostavi kemija, ko lahko z zaprtimi očmi najdeš soigralce," je formulo za uspeh razkril "kralj James".