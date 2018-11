VIDEO: Miami brez poškodovanega Dragića do nove zmage, poraz Dončića

Košarkarji Miami Heat – slovenski zvezdnik vročice Goran Dragić je zaradi poškodbe kolena tekmo izpustil, iz osebnih razlogov je manjkal tudi veteran Dwyane Wade – so doma gostili San Antonio Spurs in prvič po letu 2014 proti ostrogam prišli do zmage. Blestel je Hassan Whiteside, ki je k slavju s 95 : 88 prispeval 29 točk, 20 skokov in devet blokad.

Wayne Ellington je k zmagi dodal 20 točk,Justise Winslow pa 16. "Ne morete si misliti, kako sem vesel. Vedel sem, da 'vročica' 'ostrog' ni premagala že štiri leta. Vesel sem, da smo zdaj odkljukali tudi ta kvadratek," je po tekmi dejal odlični Hassan Whiteside, ki je ponedeljkovo zmago proti Detroitu izpustil zaradi težav s kolenom, tokrat pa iz igre metal 10 : 18 in zadel devet od 11 prostih metov. Dallas Mavericks našega čudežnega dečka Luke Dončića pa so gostovali v olimpijskem Salt Lake Cityju, kjer so domači košarkarji Utah Jazzi prvič po štirih zaporednih porazih spet prišli do zmage in slavili s 117 : 102. Hassan Whiteside (št. 21) je bil ob odsotnosti slovenskega asa Gorana Dragića glavni junak ob zmagi Miamija proti San Antoniu. FOTO: AP Prvi strelec gostov je bil sicer Dončić, ki je dosegel 24 točk, šest skokov in dve podaji, a je imel premalo pomoči pri soigralcih, saj je Dallas, ki je izgubil kar 25 žog, od tega jih je pet zapravil 19-letni Ljubljančan, izgubil še sedmič v zadnjih osmih tekmah.



Liga NBA, izidi:

Cleveland Cavaliers - Oklahoma City Thunder 86:95



Orlando Magic - Detroit Pistons 96:103 Atlanta Hawks - New York Knicks 107:112



Miami Heat - San Antonio Spurs 95:88

(Goran Dragić zaradi vnetja kolena ni igral za Miami).



Indiana Pacers - Philadelphia 76ers 94:100



Memphis Grizzlies - Denver Nuggets 89:87



New Orleans Pelicans - Chicago Bulls 107:98



Utah Jazz - Dallas Mavericks 117:102

(Luka Dončić: 24 točk, 6 skokov, 2 podaji za Dallas).



Sacramento Kings - Toronto Raptors 105:114 Los Angeles Lakers - Minnesota Timberwolves 114:110