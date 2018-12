VIDEO: Navkljub spektakularni trojki Omić ni uspel preprečiti poraza Budućnosti

Čeprav se je zdelo, da bo podgoriška Budućnost po dveh odmevnih zmagah nad moskovskim CSKA-jem in Barcelono le ujela priključek z moštvi iz sredine prvenstvene lestvice v elitni košarkarski evroligi, so se varovanci nekdanjega trenerja ljubljanske Petrol Olimpije Aleksandra Džikića na gostovanju pri Gran Canarii znova vrnili na izhodiščno točko.



Namesto da bi naskakovali četrto zmago, so v 12. krogu morali priznati premoč nekdanjemu delodajalcu Alena Omića, ki je v slabih 18 minutah igre za aktualne prvake jadranske ABA lige dosegel 12 točk in ob tem zbral še štiri skoke. Se je pa občasni naturalizirani slovenski reprezentant znašel v središču pozornosti tik ob koncu prvega polčasa, ko je z uspešnim metom s polovice igrišča uspel zvabiti bučen aplavz domače publike. Črnogorci so po treh četrtinah zaostajali že s 25 točkami razlike (57 : 82), na koncu pa so zaradi precej boljše zadnje četrtine le nekoliko uspeli ublažiti sicer prepričljiv poraz s 85 : 95.