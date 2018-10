VIDEO: Ob porazu Miamija Dragić prispeval 12 točk

Slovenski košarkarski zvezdnik je začel v prvi peterki in v 19 minutah igre dosegel 12 točk, ob tem pa prispeval še 3 skoke in 2 podaji. Ljubitelji najmočnejše košarkarske lige na svetu so z nestrpnostjo pričakovali tudi debi LeBrona Jamesa v dresu Los Angeles Lakers. Slednji so se v domači dvorani pomerili z Denver Nuggets in slavili s 124 : 107. Nekdanji prvi zvezdnik Clevelanda je v 15 minutah igre zbral 9 točk ter po 3 skoke in podaje.

Liga NBA, pripravljalne tekme, izida:



San Antonio Spurs - Miami Heat 104 : 100

(Goran Dragićje za Miami v 19 minutah igre dosegel 12 točk, 3 skoke in 2 podaji).



Los Angeles Lakers - Denver Nuggets 124 : 107