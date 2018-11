VIDEO: Oklahoma tudi brez Westbrooka do sedme zaporedne zmage

Čeprav ni bil preveč navdušen nad svojo predstavo, pa je bil toliko bolj zadovoljen z zmago svoje ekipe, ki je sezono odprla s štirimi zaporednimi porazi, zdaj pa nanizala sedem zaporednih zmag. "Vesel sem bil, da smo zmagali. Igrali smo na vso moč in se trudili tudi na treningih. To nas je poneslo prek začetne ovire," je dodal George.

Paul George je bil z 20 točkami prvi strelec Oklahome na poti do sedme zaporedne zmage. George je dodal še enajst skokov, šest podaj in šest ukradenih žog.

Novozelandec Steven Adamsje dodal 19 točk in deset skokov, Terrance Ferguson in Nemec Dennis Schröder pa sta jih vsak k zmagi dodala po 14. Prvi strelec gostov je bil James Harden z 19 točkami, a je zadel le sedem od 19 metov iz igre.

Bucksi v gosteh nadigrali aktualne prvake

Do odmevne nove zmage so prišli tudi Milwaukee Bucksi, ki so na gostovanju v Kaliforniji s 134 : 111 premagali prvake NBA, Golden State Warriorse. Pri gostih se je najbolj izkazal Eric Bledsoe, ki je dosegel 26 točk, štiri skoke in šest podaj, Giannis Antetokounmpo je k zmagi dodal 24 točk, devet skokov in štiri podaje, Malcom Brogdon pa 20 točk. Pri 'bojevnikih' je bil najbolj razpoložen Klay Thompson s 24 točkami.