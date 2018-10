VIDEO: Po tem divjaškem izpadu so ga kar takoj 'brcnili iz kluba'

Gledalci na košarkarskem derbiju avstrijske lige med Kapfenbergom in Welsom so bili priča divjaškemu izpadu Američana Davida Samuelsa, ki je nasprotnika, šlo je za Bosanca Ervina Zulića, zahrbtno s pestjo udaril v glavo. Kot poročajo tamkajšnji mediji so mu delodajalci takoj po tekmi vročili odpustnico.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

David Samuels FOTO: Twitter Ob prepričljivem vodstvu domačega Welsa s 75:56 je košarkar Kapfenberga David Samuels s potezo vredno najstrožje kazni zahrbtno in s pestjo udaril domačega košarkarja Bosanca Ervina Zulića. Slednji je lepo akcijo končal z atraktivnim zabijanjem, kar je očitno ujezilo Američana, ki je ravnal povsem nešportno. Kot poročajo avstrijski mediji je Samuels takoj po tekmi dobil nogo. Avstrijci poročajo tudi to, da se nihče iz nasprotnega tabora ni opravičil za divjaški izpad ...