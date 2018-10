VIDEO: Pretep zvezdnikov: LeBron ni uspel umiriti Ronda in Paula

'Jezerniki' so na domačem parketu morali priznati premoč lanskim finalistom severnoameriške poklicne košarkarske lige NBA Houston Rocketsom, ki so v Staples Centru slavili z izidom 124 : 115.



Toda najzanimivejši trenutek na omenjenem dvoboju je nastopil sredi zadnje četrtine, ko je član domačega moštva Los Angeles Lakers Brandon Ingram storil navidez nepomemben prekršek nad prvim zvezdnikom 'raket' Jamesom Hardnom in ga nato še odrinil. Ko je že kazalo, da so se strasti vendarle umirile, pa sta na sceno stopila Rajon Rondo (Los Angeles Lakers) in Chris Paul (Houston Rockets), ki je prvega udaril s pestjo, nakar mu je Rondo vrnil z obrestmi, v pretep pa so se vključili še nekateri drugi člani obeh moštev.