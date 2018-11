VIDEO: Sreča v nesreči: Curry udeleženec dvojnega trčenja na avtocesti

Košarkarski ostrostrelec aktualnih NBA prvakov Golden State Warriors je trenutno poškodovan in je izpustil že nekaj tekem ekipe iz Oaklanda. Se je pa kljub temu znašel na naslovnicah časnikov, pa ne po svoji krivdi. Stephen Curry je bil udeležen v prometni nesreči, kar dva avtomobila sta treščila v njegov črni Porsche.

Policija je sporočila, da je Curry vozil po avtocesti, ko je voznik Lexusa izgubil kontrolo nad vozilom in treščil v njegov avto. Curryju je uspelo ustaviti ob robu cestišča in čakal na policijo, ko je še en voznik, tokrat Honde, izgubil kontrolo in treščil v zadnji del njegovega Porscheja.

Policist Herman Baza je dejal, da nihče ni bil poškodovan ali aretiran, je bilo pa precej škode. Košarkarjevo luksuzno vozilo je (bilo) vredno približno 90 tisoč evrov. Razlog za nesrečo sta bila dež in neprilagojena hitrost.

Dvakratni najkoristnejši igralec lige NBA trenutno le trenira, saj ga čaka še zdravniški pregled zaradi poškodbe dimelj. Curry se je poškodoval na tekmi proti Milwaukeeju 8. novembra.