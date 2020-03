VIDEO: To pa je podvig: zmaj Krušlin dosegel 61 trojk zapored!

Košarkarji Cedevite Olimpije bodo v ponedeljek stopili na parket Arene Stožice in se na derbiju 21. kola Lige ABA udarili z Budućnostjo VOLI. Tekmo bo imela za zmaje izreden pomen, saj se še naprej borijo za mesto v končnici regionalnega tekmovanja, medtem, ko so si podgoriški košarkarji že zagotovili, da se bodo tudi v tej sezoni borili za naslov regionalnega prvaka. Da so v taboru ljubljanskega košarkarskega kolektiva dobro razpoloženi potrjuje tudi priloženi video s treninga, ko je hrvaški reprezentant v dresu Olimpije Filip Krušlinzadel 61 trojk zaporedoma!! "Pred nami je težka tekma. Budućnost VOLI je zelo dobra ekipa, ki že skozi celotno sezono igra kvalitetno košarko. Vemo, da smo na prvem medsebojnem obračunu v Podgorici doživeli poraz, hkrati pa se zavedamo tudi dejstva, da še vedno obstajajo možnosti, da dosežemo cilj, ki smo si ga zadali pred začetkom sezone, in to je preboj med najboljše štiri ekipe v Ligi ABA in uvrstitev v končnico. Za pripravo na naše tekmece imamo dovolj časa. Upam, da nas bodo navijači podprli v čim večjem številu, saj je podpora lepo napolnjenih Stožic za nas zelo pomembna. Pričakujem, da bomo prikazali dobro predstavo in se veselili zmage," je bil za uradno spletno stran kluba izčrpen hrvaški košarkar Filip Krušlin.