Vidmar: Ne v Olimpijo, ostajam v Benetkah, z reprezentanco bi si želel na OI

Po končani sezoni, v kateri je Gašper Vidmar osvojil naslov italijanskega državnega prvaka, smo se pogovarjali s centrom slovenske košarkarske reprezentance. Ta nam je priznal, da je bil v pogovorih za vrnitev v Cedevito Olimpijo, a da do končnega dogovora z ljubljansko-zagrebškim klubom ni prišlo. Za reprezentanco pa je še pripravljen igrati, želi si nastopiti na olimpijskih igrah.

"Stiki z Olimpijo so bili, a do resnih pogovorov ni prišlo. Vedeli so, da imam tukaj še enoletno pogodbo, tako da smo čakali na rešitev tega," je o morebitni selitvi pod ljubljanske obroče povedal Vidmar, ki tudi v prihodnji sezoni ostaja v Reyer Venezii. 211 centimetrov visoki košarkar je za Olimpijo nekoč že igral, in sicer kot posojeni igralec Fenerbahčeja v sezoni 2009/10. "Vsi si želimo, da bi Olimpija prišla znova na vrh Evrope, kamor tudi spada. Mislim, da bo Sani Bečirović, ki je med vodilnimi, to znal urediti. Ve, katere igralce pripeljati," je optimističen Vidmar, ki s klubsko košarko želi nadaljevati še dolgo. Nekoliko drugače je, ko je govora o slovenski reprezentanci. "Bilo je že v načrtu, da zapustim reprezentanco, a je nekako težko reci ne. So super fantje, smo super družba, vedno smo se dobro razumeli," je izpostavil 31-letni Ljubljančan

"Če bi dobili povabilo za kvalifikacijski turnir za olimpijske igre (2020 v Tokiu, op. p.), bi to še odigral, potem pa je že počasi dovolj in čas, da nadaljujejo mlajši. Olimpijske igre so poseben občutek, to je nekaj novega, sploh ker slovenska košarkarska reprezentanca tam še ni igrala. Vsak ima željo enkrat igrat na olimpijskih igrah," je povedal Vidmar. Ta se za prihodnost slovenske reprezentance ne boji. "Sploh se ne bojim. Veliko je mladih, veliko željnih igre, veliko borcev, tako da mislim, da bo vse skupaj v redu,"je poudaril Vidmar.