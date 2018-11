VIDEO: Vidmar: Glave gor. V naslednjih kvalifikacijah bomo 'pravi'

V najslavnejšem mestu na vodi, priljubljeni turistični destinaciji, med gondolami, kanali in maskami od septembra lahko najdete tudi Gašperja Vidmarja. Če smo iskreni, tokrat se je Gašper Vidmar do središča sprehodil zgolj zaradi našega obiska. Tole so njegove Benetke. Dvorana Taliercio, domovanje italijanskega prvoligaša Reyer Venezia. Ljubljančan se je ekipi, ki je pred dvema letoma osvojila naslov italijanskega prvaka, v tej sezoni pa je z enim porazom druga v prvenstvu, za evroligašem iz Milana, pridružil zadnji in v precej izenačeni ekipi še ne sodi med tiste, ki bi na parketu preživeli največ časa. Manjša minutaža je trenutno celo dobrodošla, zaradi kolena, s katerim je imel nekaj težav in ki je eden od razlogov, da sta se s selektorjem Trifunovićem dogovorila, da to reprezentančno akcijo izpusti. A slovenska izbrana vrsta je, tudi ko ga ni zraven, vedno del njega in tako bo tudi tokrat.