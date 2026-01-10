Zmajem zdrsnilo na Dunaju

Ljubljanski košarkarji so regionalno tekmovanje v letu 2026 začeli z domačo zmago proti Spartaku, tokrat pa so imeli na Dunaju teoretično enostavno nalogo, saj so se merili z zadnjeuvrščeno ekipo svoje skupine, ki so jo novembra doma premagali s 86:59. A danes nikakor niso našli recepta za Dunajčane, se na koncu sicer približali, a vseeno tretjič v sezoni ostali praznih rok.

Že začetek tekme je pokazal, da statusa favorita gostje ne bodo mogli zlahka uveljaviti. Dunaj je začel poletno, povedel s 17:10 in 22:13, prednost pa zadržal tudi po prvem odmoru. Olimpija je delala preveč napak, zgrešila preveč metov in razpoloženim gostiteljem omogočila, da so pred koncem pobegnili že na +15 (47:32), a je nato Aleksej Nikolić s šestimi točkami vendarle razliko spravil na enomestno številko ob polčasu.

V tretji četrtini so se po košu Dewayna Stewarta približali na -3 (52:55), a potem spet popustili in dovolili gostiteljem, da so spet prišli do dvomestne prednosti.

Zadnjo priložnost za preprečitev poraza so imeli Ljubljančani v končnici, ko je Umoja Gibson v zadnji minuti znižal na 85:87. Vendar so v napeti končnici z napakami, izgubljenimi žogami in ob dovolj natančnih Dunajčanih s prostih metov nazadnje morali priznati premoč.

Gibson je dosegel 24 točk, Stewart pa 17 pri gostih, za domače je Souleyman Boum zbral 29 točk, Gregor Glas jih je k zmagi prispeval osem.

Naslednji izziv v ligi Aba bo za Ljubljančane domača tekma z Budućnostjo 17. januarja.