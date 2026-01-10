Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka

Zmajem zdrsnilo na Dunaju

Dunaj, 10. 01. 2026 20.17 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA J.B.
Vienna Basketball – Cedevita Olimpija

Cedevita Olimpija, vodilna ekipa skupine B lige Aba je na gostovanju pri Vienna Basketball doživela nepričakovan poraz. Dunajčani, ki so vodili skoraj vso tekmo, so bili boljši s 93:89.

Ljubljanski košarkarji so regionalno tekmovanje v letu 2026 začeli z domačo zmago proti Spartaku, tokrat pa so imeli na Dunaju teoretično enostavno nalogo, saj so se merili z zadnjeuvrščeno ekipo svoje skupine, ki so jo novembra doma premagali s 86:59. A danes nikakor niso našli recepta za Dunajčane, se na koncu sicer približali, a vseeno tretjič v sezoni ostali praznih rok.

Zvezdan Mitrović ni mogel biti zadovoljen.
Zvezdan Mitrović ni mogel biti zadovoljen.
FOTO: Liga ABA

Že začetek tekme je pokazal, da statusa favorita gostje ne bodo mogli zlahka uveljaviti. Dunaj je začel poletno, povedel s 17:10 in 22:13, prednost pa zadržal tudi po prvem odmoru. Olimpija je delala preveč napak, zgrešila preveč metov in razpoloženim gostiteljem omogočila, da so pred koncem pobegnili že na +15 (47:32), a je nato Aleksej Nikolić s šestimi točkami vendarle razliko spravil na enomestno številko ob polčasu.

V tretji četrtini so se po košu Dewayna Stewarta približali na -3 (52:55), a potem spet popustili in dovolili gostiteljem, da so spet prišli do dvomestne prednosti.

Zadnjo priložnost za preprečitev poraza so imeli Ljubljančani v končnici, ko je Umoja Gibson v zadnji minuti znižal na 85:87. Vendar so v napeti končnici z napakami, izgubljenimi žogami in ob dovolj natančnih Dunajčanih s prostih metov nazadnje morali priznati premoč.

Gibson je dosegel 24 točk, Stewart pa 17 pri gostih, za domače je Souleyman Boum zbral 29 točk, Gregor Glas jih je k zmagi prispeval osem.

Naslednji izziv v ligi Aba bo za Ljubljančane domača tekma z Budućnostjo 17. januarja.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
olimpija vienna košarka liga aba

Giannis vzel LeBronov dres: 'Nikoli ne veš, kdaj je zadnjič'

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Nasveti vplivnežev? Ne, hvala, pravi Michelle Obama
Ko otrok prekine stik – kako obnoviti odnos
Ko otrok prekine stik – kako obnoviti odnos
Zamrzovanje jajčec pri 18: zvezdnik šokiral javnost
Zamrzovanje jajčec pri 18: zvezdnik šokiral javnost
Kdaj dojenčku začeti čistiti zobke?
Kdaj dojenčku začeti čistiti zobke?
zadovoljna
Portal
Je to najlepša babica na svetu?
Dnevni horoskop: Raki poslušajo srce, škorpijoni so mirni
Dnevni horoskop: Raki poslušajo srce, škorpijoni so mirni
Vroče fotografije hrvaškega para
Vroče fotografije hrvaškega para
Nohti 2026: V modo se vrača klasika
Nohti 2026: V modo se vrača klasika
vizita
Portal
Rak pri mladih ženskah: zaskrbljujoč porast in možni vzroki
Skrita 'stikala' v naši DNK bi lahko razložila, kako Alzheimerjeva bolezen prevzame možgane
Skrita 'stikala' v naši DNK bi lahko razložila, kako Alzheimerjeva bolezen prevzame možgane
Smejalni plin kot hitro delujoče zdravljenje depresije? Nova raziskava prinaša upanje
Smejalni plin kot hitro delujoče zdravljenje depresije? Nova raziskava prinaša upanje
Kako neprespane noči pahnejo možgane v spiralo, iz katere se težko vrnemo
Kako neprespane noči pahnejo možgane v spiralo, iz katere se težko vrnemo
cekin
Portal
Maščevalna odpoved: nov trend odhoda brez opozorila
Zaklad na parkirišču čaka lastnika
Zaklad na parkirišču čaka lastnika
Upokojevanje v letu 2026 - vse, kar morate vedeti
Upokojevanje v letu 2026 - vse, kar morate vedeti
Olajšava za vzdrževane družinske člane 2025
Olajšava za vzdrževane družinske člane 2025
moskisvet
Portal
Ko je Jugoslavija ustavila sanje ...
Razkrita dolgo varovana skrivnost Betelgeze
Razkrita dolgo varovana skrivnost Betelgeze
Rekla je, da ima prevelikega
Rekla je, da ima prevelikega
Za koliko se na snegu podaljša zavorna pot avtomobila?
Za koliko se na snegu podaljša zavorna pot avtomobila?
dominvrt
Portal
Čemu bi morali vsak dan nameniti 10 minut?
Kako skrbeti za vitezovo zvezdo, da bo dolgo cvetela?
Kako skrbeti za vitezovo zvezdo, da bo dolgo cvetela?
Trendi za leto 2026: takšne bodo jedilnice prihodnosti
Trendi za leto 2026: takšne bodo jedilnice prihodnosti
Tako boste preprosto odstranili madeže soli iz čevljev
Tako boste preprosto odstranili madeže soli iz čevljev
okusno
Portal
Palačinke za vsako priložnost: recepti za zajtrk, kosilo in sladico
Napake, ki pokvarijo domačo juho – in kako jo narediti veliko bolj okusno
Napake, ki pokvarijo domačo juho – in kako jo narediti veliko bolj okusno
Najlažja pita, ki jo lahko naredi vsak
Najlažja pita, ki jo lahko naredi vsak
Vikend brez stresa v kuhinji: 5 jedi, pripravljenih v dobre pol ure
Vikend brez stresa v kuhinji: 5 jedi, pripravljenih v dobre pol ure
voyo
Portal
Nesmrtni
Jutranja ptica
Jutranja ptica
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
Babilon
Babilon
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1445