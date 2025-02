Vilfan: Dončić se bo v Los Angelesu moral 'resetirati'

"Tako veliko presenečenje se že dolgo ni zgodilo," je uvodoma izpostavil Peter Vilfan, ki potezo Dallasa vidi kot presedan v ligi NBA, saj je v preteklosti ni dogajalo, da bi se klub pri komaj 25 letih odpovedal svojemu prvemu zvezdniku in ga ponudil konkurentom. To po Vilfanovem mnenju potrjujejo tudi reakcije ostalih zvezdnikov lige NBA, ki so eden za drugim izkazovali začudenje nad nepričakovano zamenjavo.

Pri Dallasu so med razlogi navedli domnevno slabo igro Dončića v obrambi, težave s poškodbami in nasploh pogosto vprašljivo telesno pripravljenost.

Kaj na to pravi Vilfan? "Razlogi, ki so jih navedli, so vsi vprašljivi. Morali bodo najti konkretne zadeve, s katerimi bodo upravičili svojo potezo. Tudi tajnost, v katero je bilo vse zavito, je s tem povezana. Če bi nekaj dni prej napovedali Luki, kaj nameravajo, in se on ne bi strinjal, bi imeli velike probleme, ker je Luka ljubljenec navijačev in bi na svoji strani zagotovo imel tudi nekatere ljudi v klubu."