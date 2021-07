Vilfan: Če vprašate Dončića, bo reprezentanca v Tokio šla po zlato medaljo

"To je neverjeten turnir. Po evropskem prvenstvu 2017 daleč najboljši, kar jih je slovenska reprezentanca kadar koli odigrala. Premagati neko ekipo s 50 točkami razlike, premagati Poljsko, ki je bila osma na svetovnem prvenstvu leta 2019, s 35 točkami razlike, premagati Venezuelo z 28 in nato popolnoma 'razbiti' Litvo pred 12 tisoč gledalci – Litvo, ki je košarkarska velesila – je seveda nekaj, česar si pred turnirjem nismo mogli niti predstavljati," je bil nekaj minut po tekmi podobno kot rojaki v Kaunasu zaradi zgodovinskega uspeha vzhičen Peter Vilfan.

'Verjamem, da se Slovenija lahko bori za medaljo'

Slovenija se bo v skupinskem delu olimpijskega turnirja pomerila s Španijo, Argentino in Japonsko. V nadaljevanje turnirja vodita prvi dve mesti, Vilfan pa meni, da bo cilj reprezentance zagotovo medalja. "Če boste zdaj vprašali Luko Dončića, po kaj gre v Tokio, bo rekel, da po zlato medaljo. Prepričan sem, da bo to rekel. Mislim – in v to verjamem – da se Slovenija lahko bori za medaljo. Olimpijske igre so specifične, na njih je 12 ekip. Po navadi je za vse ključno, da se v četrtfinalu izognejo Američanom. Če ti to uspe, si že v borbi za medalje. Mi moramo v skupini premagati ali Argentino ali Španijo. S tako igro, kot smo jo prikazovali tu, to seveda lahko naredimo. To pomeni, da bomo med prvima dvema ekipa in da bomo šli v razigravanje. Verjemite mi, da bo reprezentanca šla v Tokio po medaljo."

Na odločilni tekmi z Litvo je status enega najboljših na svetu več kot upravičil Luka Dončić s svojim prvim trojnim dvojčkom v reprezentančnem dresu (31 točk, 13 podaj in 11 skokov), kar je na poti do velike zmage dvignilo še ostale. "Luka je fenomenalen človek. Luka je človek, ki zna deliti. To je najpomembnejše v življenju. Ti si lahko dober, super, bogat, najboljši strelec, … A če ne znaš svojega znanja deliti z ostalimi, potem to ni to. Luka pa vse to zna. Luka je za seboj potegnil celotno ekipo. V določenih trenutkih se je podredil ekipi. Pomagal je našim igralcem, da so bili boljši, kot so, pa so vsi – seveda – odlični," je o prvem zvezdniku trenutne reprezentance povedal svetovni košarkarski prvak z Jugoslavijo iz leta 1978.