Vilfan: Kvalifikacije za OI? Spoštujmo Dragićevo odločitev. Svoje je že povedal

Potem ko slovenska delegacija v Münchnu ni uspela z kandidaturo za naslednji Eurobasket (2021), smo se pogovarjali z dolgoletnim košarkarskim delavcem Petrom Vilfan . Ta je vrsto let nosil jugoslovanski dres, v karieri so mu nasproti stala največja imena svetovne košarke. Beseda je nanesla na neuspešno kandidaturo, govorili smo tudi o slovenski košarkarski reprezentanci in morebitnemu povabilu na kvalifikacijski turnir za OI, pa tudi o prihajajočem svetovnem prvenstvu, kjer bodo po Vilfanovem mnenju Američani nedotakljivi.

Slovenija ni dobila priložnosti, da bi (so)organizirala Eurobasket 2021. V slovenskem taboru so bili zelo razočarani. Kako vi gledate na vse skupaj? Moram reči, da sem tudi jaz bil precej razočaran. Na nek način pa sem pričakoval, da se bo to zgodilo. Na to odločitev je vplivalo tudi dejstvo, da Slovenija zdajšnjega predsednika Fiba Europe Turgaya Demirela ni podpirala, ampak je podpirala njegova protikandidata Dejana Tomaševića. Na žalost ta Fiba pač deluje na tak način, da so tudi takšne stvari pomembne, včasih celo odločilne. Žal mi je, da se niso držali svojih kriterijev, Slovenija je izpolnjevala čisto vse in mislim, da bi bili vrhunski organizatorji.

Slovenija še upa, da bo dobila povabilo za kvalifikacijski turnir 2020 za olimpijske igre v Tokiu 2020. Bi lahko ostre izjave razočaranih funkcionarjev KZS lahko vplivale tudi na to odločitev Fibe? Glede na to, kako funkcionira ta Fiba, bi morda te izjave lahko vplivale na to odločitev. Upam, da ne bodo. Verjamem, da je naslov evropskega prvaka dovolj velika stvar, da se bodo vodilni odločili, da si Slovenija enostavno zasluži to priložnost, da se bori za uvrstitev na olimpijske igre. Upam in verjamem, da se bo to zgodilo, če pa se ne bo, potem pa dejansko ne vem več, kaj si še misliti o tem, kako ta Fiba deluje. Začel bom zelo, zelo dvomiti, da jim je v prvi vrsti do interesa in razvoja evropske košarke.

Predpostaviva, da Slovenija dobi povabilo za kvalifikacijski turnir za olimpijske igre. Kako bi se tega morala lotiti. Bi morala za vsako ceno zbrati najboljše košarkarje?

Poglejte, jaz bi rekel takole: Goran Dragić je svoje povedal. Goran Dragić je svoje naredil. Goran Dragić je človek, ki ima svojo besedo, stališče in razmišljanje in rekel je, da za reprezentanco ne bo več igral. Mogoče, mogoče dopuščam, da bi bile olimpijske igre dovolj velik motiv, da bi to odločitev spremenil, ampak ne verjamem. Vse ostale košarkarje, ki so na voljo, ki so dovolj dobri, da lahko igrajo za reprezentanco, pa je treba povabiti, se z njimi pogovoriti in sestaviti tisto najmočnejšo ekipo, ki jo trenutno lahko sestavimo.

Slovenija se je po neuspešnih kvalifikacijah za SP odločila, da na mestu glavnega trenerja ostane Rado Trifunović. Pozdravljate to odločitev ali bi vendarle po takšnem črnem nizu bil čas, da bi prišlo do zamenjave selektorja?

To bi težko komentiral. Zagotovo obstajajo različna mnenja, o tem ali naj Trifunović ostane selektor ali bi ga bilo potrebno zamenjati ali bi morda lahko celo sam odstopil. Ampak bilo je tako veliko negativnih okoliščin, ki so vplivale na te rezultate v teh kvalifikacijah, da na nek način razumem in sprejmem to odločitev KZS-ja.

Če se ozreva nazaj v kvalifikacijski ciklus: nekateri igralci, denimo Jaka Blažič in Klemen Prepelič, so dejali, da se bodo raje osredotočili na to, da si izborijo boljše mesto v klubu, zdaj jim je prav ta klub obrnil hrbet. Imate kakšno sporočilo za te reprezentante?

Izkazalo se je, da to, da sta se odločila, če govorimo konkretno o Prepeliču in Blažiču, da ne bosta nastopila za slovensko reprezentanco, ni bila najboljša odločitev. Po navadi se to tako zgodi. Igranje za reprezentanco je najprej čast, potem pa je tudi velika priložnost, da se dodatno izpostaviš, dodatno pokažeš svoje kvalitete oz. če želite, da dodatno povečaš svojo ceno. Onadva sta sprejela odločitev, kakršno sta. Upam, da na osnovi tega, kar se je zgodilo, v naslednjem ciklusu ne bosta niti slučajno razmišljala o čem podobnem. Je pa dejstvo, da če bo kdo od njiju igral v Evroligi, to spet težava. Nastopiti ne bodo mogli niti igralci, ki so v ligi NBA. Če bo Vlatko Čančar res podpisal za Denver, potem bomo še brez enega košarkarja ...