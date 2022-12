Vilfan: Luka Dončić že od svojega 14. leta postavlja in ruši rekorde

Ni ga športnega, še posebej pa košarkarskega navdušenca v deželi na sončni strani Alp, ki ne bi vsaj z enim hvalospevom pospremil novo zunajserijsko predstavo komaj 23-letnega košarkarskega čarovnika Luke Dončića. Ta je ponoči vnovič zablestel v vsem svojem sijaju in z rekordnimi 60 točkami prispeval največji delež k čudežni zmagi Dallasa proti New York Knicksom. O novem mejniku svetovnega športnega fenomena sta spregovorila tudi legendarni Peter Vilfan in Lukov oče Saša Dončić.

Legendarni slovenski košarkar, kasneje pa izjemni športni komentator Peter Vilfan je v svoji dolgoletni in bogati karieri doživel že marsikaj, a tudi sam priznava, da česa podobnega, kar je v noči s torka na sredo v ligi NBA na tekmi med Dallasom in New York Knicksi uprizoril neustavljivi svetovni košarkarski super zvezdnik Luka Dončić, še ni videl. "Vsi v dvorani so vedeli, da obstaja samo en način, kako bi se lahko Dallas iz na videz izgubljenega položaja vrnil v tekmo. In zgodilo se je ravno to, kar se je moralo zgoditi. Jaz nemalokrat pravim, da je Luki preprosto usojeno, da se mu takšne stvari dogajajo. To se lahko namreč zgodi samo izbranim vrhunskim košarkarjem, teh pa je morda za odstotek, največ dva, na tem svetu," je v mikrofon naše televizije uvodoma povedal Vilfan in v nadaljevanju do potankosti podoživel neverjetno akcijo, ki je privedla do čudežnega podaljška, ki ga je z neverjetnim metom izsilil naravnost fantastični Luka Dončić.

"Če pogledamo samo to zadnjo akcijo, s katero je Luka izsilil podaljšek: Najprej je namerno zgrešil drugi prosti met, žoga se je nato odbila od več igralcev in se na koncu znova znašla pri Dončiću, ki jo je po nekem čudežu in z neverjetno spretnostjo uspel spraviti skozi obroč. On je preprosto rojen za takšne stvari. Doseženih 60 točk je mejnik, ki ga je uspelo doseči zelo, zelo malo košarkarjem. In tisto, kar je pri vsem tem najbolj zanimivo, je to, da je Luka star šele 23 let. Pazite, 23 let! Prepričan sem, da nihče od nas sploh ne ve, do kam Luka še lahko seže. On od svojega 14. leta naprej postavlja in ruši rekorde, navajen je pritiska, kjer koli se pojavi. Veste, ko pri 16 letih zablestite pri madridskem Realu, pri 18 pa postanete še evropski prvak s svojo reprezentanco, je logično nadaljevanje to, kar zadnjih nekaj let spremljamo v najmočnejši ligi na svetu. Luka je preprosto eden in edini," je še dodal vidno zadovoljni Vilfan.