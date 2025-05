Vilfan: V Dubaju se zavedajo, da je Olimpija za njih neugodna

Ljubljančani so bili v nedeljo v Združenih arabskih emiratih večji del tekme na dobri poti proti presenetljivi zmagi, končnica pa se je s precej sreče odvila v korist Dubaja za zmago z izidom 86:85. "Velika škoda, da Olimpija te tekme ni dobila, ker so večino časa igrali dobro. Bili so dobro pripravljeni, odgovorili na vse izzive domače ekipe, potem pa z osnovnošolskimi napakami podarili tekmo domači ekipi," je uvodoma povedal strokovni komentator Peter Vilfan , ki bo tudi drugo tekmo serije v petek ob 17.40 z vami pospremil na Kanalu A in VOYO.

"Zanimivo je, da je Cedevita Olimpija vodila v treh obdobjih tekme. V drugi četrtini za osem, v tretji za devet, nekaj minut pred koncem tekme pa za sedem. Vsakič so jih domači košarkarji ujeli in razlog je bil vsakič isti – napake. Na drugi tekmi teh napak ne bo smelo biti," je v nadaljevanju povedal Vilfan in dodal, da se je pritisk zdaj preselil na stran Olimpije. "To je tekma za biti ali ne biti."

Zmaji imajo priložnost, da na krilih domačih navijačev izsilijo tretjo tekmo in se še vsaj enkrat v tej sezoni podajo na mednarodno gostovanje. "V Dubaju se zavedajo, da je Olimpija za njih neugoden nasprotnik. Premagali so jih v rednem delu, zdaj imeli dobljeno tekmo in če zmagajo v petek, bo pritisk ponovno na Dubaju. Njih bo morebitne tretje tekme zagotovo tudi malo strah," je sklenil Vilfan.