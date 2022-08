Vilfan: Z Gogijem Slovenija postaja to, kar je napovedala že Fiba

Nekdanji slovenski košarkar Peter Vilfan, ki je leta 2017 na Kanalu A komentiral verjetno največjo športno evforijo v zgodovini Slovenije, je tudi pred letošnjo izvedbo Eurobasketa v košarki zelo optimističen. Zakaj? Ker se je že tako odlični slovenski košarkarski reprezentanci, ki je na lanskih olimpijskih igrah osvojila četrto mesto, znova pridružil zlati kapetan Goran Dragić.

V ekskluzivnem pogovoru nam je Peter Vilfan, sicer svetovni prvak iz leta 1978, zaupal: "Mislim, da jih je ogromno, ki so veseli te novice. Če bi mi kdo pred tremi meseci rekel, da bo Goran igral na evropskem prvenstvu, bi rekel, da se to zagotovo ne bo zgodilo. No, od tistega trenutka naprej, ko se je Goran odločil, da bo nastopil na tistih dveh tekmah v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, in po tem, ko po tekmi s Švedsko ni prišel pred mikrofon in rekel, to je to, zdaj je konec moje reprezentančne kariere, poti, oziroma končal sem z igranjem za Slovenijo, sem tudi jaz začel verjeti, da se stvari lahko še spremenijo. In bolj kot se je vlekla ta njegova odločitev, bolj sem bil prepričan, da bo na koncu rekel da. In tako, na moje veselje in veselje številnih ljubiteljev košarke, se je to danes zgodilo."

icon-expand Peter Vilfan FOTO: Damjan Žibert

"Poglejte, z njim bomo pridobili neverjetno veliko. Goran je izjemen košarkar, vrhunski igralec. Je izjemna osebnost, on je vodja, on bo seveda tudi kapetan naše reprezentance. On je vodja na parketu in izven parketa, v slačilnici, v hotelu in na potovanjih. Torej vsepovsod. On je tisti, ki je bil glavni človek in igralec na tistem evropskem prvenstvu leta 2017 in tudi najzaslužnejši, da se nam je vse tisto lepo takrat zgodilo. Zdaj, ko bo Goran ponovno zaigral, bo to seveda, jaz bi rekel, velika pridobitev za čisto vse, tudi za Luko. On bo sedaj prevzel del pričakovanj, teh obremenitev, ki bodo vseeno še vedno na njem, in jih enostavno prenesel nase. Dejansko Slovenija z njim sedaj postaja to, kar je Fiba objavila na tisti svoji lestvici, ko je Slovenijo dala kar na prvo mesto kot glavnega kandidata za naslov evropskega prvaka. Jaz ne bom sedaj trdil, da bomo prvaki, ampak s to ekipo, s to najmočnejšo postavo, ki jo lahko pošljemo na to veliko tekmovanje, se bomo, prepričan sem, definitivno borili za medalje," je še dodal.

icon-expand Selfie vreden naslova evropskih prvakov FOTO: Twitter