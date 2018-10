Visok obisk Pjongjanga: Yao Ming si je v živo ogledal košarkarsko tekmo

Yao Ming je bil pred dnevi med najbolj obleganimi obiskovalci prijateljske tekme v Šanghaju, kjer se je Luka Dončić v vrstah Dallas Mavericks pomeril s Philadelphia 76ers. Ming, ki je v ligi NBA igral za Houston Rockets, je po koncu športne poti zdaj uspešen športni funkcionar v domovini in že devet let lastnik svojega nekdanjega kluba, šanghajskih Sharks, ki jih je rešil iz hude finančne stiske.

Predsednik Kitajske košarkarske zveze se je po tekmi v Šanghaju preselil v Severno Korejo, kjer so 2,29 metra visokega gosta sprejeli z vsemi častmi ob proslavi 73. obletnice ustanovitve Korejske delavske stranke. Ming si je v družbi severnokorejske in kitajske politične smetane ogledal tekmo med domačo reprezentanco in svojimi rojaki, ki so izgubili za točko (106:107).