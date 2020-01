Koprčani na pragu senzacije

Košarkarji Kopra Primorske so v 14. krogu lige ABA izgubili z Budućnostjo s 75:78. Primorci so bili na pragu velike senzacije. Brez večine najboljših igralcev, ki so zaradi finančnih težav kluba zapustili slovensko obalo, so skoraj premagali vodilno ekipo lige Budućnost. Enkrat to sezono so jo že ugnali, vendar v drugi polovici oktobra oziroma tretjem krogu, ko so bili v ekipi še Šiško, Harris, Jagodić Kuridža, Čakarun ...

Alen Hodžić je imel met za podaljšek. FOTO: Damjan Žibert Koper Primorska je nastopila z vsega devetimi igralci in ob glavnem odmoru zaostajala za 18 točk. A z borbeno predstavo se je v tretji četrtini vrnila v igro ter bila vse do zaključka tekme v igri za dve točki. Tragična junaka sta bila Aleksandar Lazić, ki je v zadnji minuti zgrešil tri proste mete, enega namerno, ter kapetan Alen Hodžić, ki je bil pri poskusu izenačenja blokiran, v zadnji sekundi pa je za las zgrešil še trojko za podaljšek. Hodžić je bil sicer prvi strelec tekme s 23 točkami (met 9:18). Sedemnajst jih je za Koper Primorsko, ki je dobila skok z 38:29, a zgrešila devet prostih metov, dosegelLuka Vončina (pet skokov, štiri podaje), 14Ivan Marinković(12 skokov), 11 pa Aleksandar Lazić (prosti meti 2:8, devet skokov). Koper Primorska, za katero je bil to tretji zaporedni poraz v ligi ABA, bo v naslednjem krogu 11. januarja gostovala pri Mornarju.



Izid:

Koper Primorska - Budućnost 75:78 (18:20, 32:50, 62:62)