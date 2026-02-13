Naslovnica
Košarka

Visok poraz Krke na Dunaju

Dunaj, 13. 02. 2026 22.38 pred dvema dnevoma 1 min branja 1

Avtor:
STA
Krka - Borac

Košarkarji Krke so v prvem krogu skupine za obstanek lige Aba izgubili na Dunaju, bilo je 92:76.

Novomeščani, ki so iz rednega dela prenesli pet zmag, tri od teh so dosegli v zadnjih petih krogih, bodo v skupini za obstanek odigrali skupno deset tekem. Zadnjeuvrščena ekipa bo izgubila status v elitni regionalni konkurenci, predzadnjo pa čaka dodatno razigravanje s podprvakom lige Aba 2. Hkrati bosta najboljša dva kluba napredovala v kvalifikacije za četrtfinale.

V skupini za obstanek so ekipe zelo izenačene - med drugim in desetim mestom sta le dve zmagi razlike, tako da je vsak uspeh nadvse pomemben. Danes je Krka svoje možnosti zapravila v tretji četrtini, ki jo je izgubila z 12:26. Ob vsega treh skokih v napadu v 40 minutah ter zgolj 42% metom iz igre v zadnji četrtini ni mogla ogroziti zmage domačih, ki so zaradi poškodbe igrali brez svojega najboljšega posameznika, slovenskega reprezentanta Gregorja Glasa.

Pri Krki sta bila v napadu najbolj razpoložena Žak Smrekar z 18 točkami (trojke 4:7) in Blaž Mahkovic, ki jih je dosegel 14.

Krka bo naslednjo tekmo v ligi Aba igrala 7. marca doma s Perspektivo Ilirijo. Pred tem jo naslednji teden čaka nastop na zaključnem turnirju pokala Spar; v polfinalu se bo pomerila z gostiteljem GGD Šenčurjem.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
košarka liga aba krka dunaj

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
yanay
14. 02. 2026 12.01
Krka nima moža, ki bi se lahko kosal z veliko telesno močjo Mahalbašića. Tudi na splošno so igrali v obrambi premehko, v napadu pa so igrali premalo odločno in preveč je bilo solističnih vložkov, ki so se v večini klavrno končali. Tudi v povratni tekmi, ko bo, nimajo kaj dosti možnosti, saj se bo do takrat vrnil še Glas, kar bo za krkaše še dodatni pritisk.
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
