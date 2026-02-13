Visok poraz Krke na Dunaju

Novomeščani, ki so iz rednega dela prenesli pet zmag, tri od teh so dosegli v zadnjih petih krogih, bodo v skupini za obstanek odigrali skupno deset tekem. Zadnjeuvrščena ekipa bo izgubila status v elitni regionalni konkurenci, predzadnjo pa čaka dodatno razigravanje s podprvakom lige Aba 2. Hkrati bosta najboljša dva kluba napredovala v kvalifikacije za četrtfinale.

V skupini za obstanek so ekipe zelo izenačene - med drugim in desetim mestom sta le dve zmagi razlike, tako da je vsak uspeh nadvse pomemben. Danes je Krka svoje možnosti zapravila v tretji četrtini, ki jo je izgubila z 12:26. Ob vsega treh skokih v napadu v 40 minutah ter zgolj 42% metom iz igre v zadnji četrtini ni mogla ogroziti zmage domačih, ki so zaradi poškodbe igrali brez svojega najboljšega posameznika, slovenskega reprezentanta Gregorja Glasa.

Pri Krki sta bila v napadu najbolj razpoložena Žak Smrekar z 18 točkami (trojke 4:7) in Blaž Mahkovic, ki jih je dosegel 14.

Krka bo naslednjo tekmo v ligi Aba igrala 7. marca doma s Perspektivo Ilirijo. Pred tem jo naslednji teden čaka nastop na zaključnem turnirju pokala Spar; v polfinalu se bo pomerila z gostiteljem GGD Šenčurjem.