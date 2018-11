Visoka napetost na 'el clasicu': Pešić želel obračunati s Campazzom

Ob polčasu, ki ga je dobila Barca (39:36), je prišlo do prerivanja, ki ga je začelo prerekanje med prekaljenim 69-letnim Novosadčanom in Realovim zvezdnikom Facundom Campazzom. Pešić je Argentinca oštel zaradi ene od zadnjih akcij druge četrtine, v kateri naj bi poskušal izsiliti osebno napako s simuliranjem. Mednju je poskušal poseči Realov center Gustavo Ayon, a tudi sam postal tarča Barcinih košarkarjev, ki so želeli zaščititi svojega trenerja.

Randolph najboljši od trojice slovenskih reprezentantov

"To so reči, ki se dogajajo na tekmah," je bil po obračunu pred mikrofonom televizije Movistar+ umirjen tudi Campazzo. Slovenski reprezentanti v nedeljo niso imeli vidnejših vlog: s koši Anthonyja Randolphain Campazza je Real v drugem polčasu sicer še nekaj časa uspel držati rezultatski priključek, a v zadnjem delu "el clasica" povsem popustil in Katalonci so z delnim izidom 13:0 odločili dvoboj.

Randolph je v 16 minutah dosegel osem točk, Klemen Prepeličpa v desetih tri. Barcelonin branilec Jaka Blažičje ostal brez točke v sedmih minutah.

