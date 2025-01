Visoka zmaga zdesetkanega Dallasa nad najslabšim moštvom lige

Po poškodbi Maxija Kleberja in Derecka Livelyja je Dallas v svoje vrste pripeljal centra Keylorja Kellyja, ki je na igrišču proti nebogljenim košarkarjem iz ameriške prestolnice preživel sedem in pol minut. V tem času je vpisal eno točko in štiri skoke. To priložnost je dobil šele v zadnji četrtini, ko je bilo jasno, da bo zmaga ostala v Dallasu.

V resnici pa je to bilo jasno že po prvi četrtini, ki so jo Teksašani dobili s kar 42:16, v tem času pa je naravnost blestel vroči Klay Thompson. V desetih in pol minutah igre v uvodni četrtini je nekdanji zvezdnik Golden Stata zadel kar sedem od desetih metov za tri točke in prvo četrtino zaključil s kar 21 točkami. Do konca tekme je na svoj račun dodal le še dve točki za skupno 23 točk, tri skoke in štiri asistence.