Visoke zmage Nemčije, Turčije in Srbije, Litva tesno premagala Finsko

V večerni tekmi je bil zmagovalec skorajda odločen že pred začetkom. Srbi, ki odkrito merijo povsem na vrh, so Češki, ki je še brez zmage, že v prvi četrtini s 27:5 pokazali, da jih zanima le zmaga. So pa v nadaljevanju po visoki prednosti precej spustili ritem in Češka je bila v preostanku tekme dokaj enakovredna, vseeno pa ni bilo dvomov o zmagovalcu. Aleksa Avramović s 14 in Filip Petrušev s 13 točkami sta bila tokrat najboljša pri Srbiji.

V skupini A v Latviji se bosta po predvidevanjih za prvo mesto v tekmi zadnjega kroga merili Turčija in Srbija - obe sta v 4. krogu visoko zmagali. Turčija je premagala Estonijo s 84:64, Alperen Sengun je 21 točkam dodal še osem skokov, z dvojnim dvojčkom se je izkazal še Erxhan Osmani (14 točk, 10 skokov).

Latvija je pričakovano premagala Portugalsko, predvsem zaradi dobre druge četrtine, ki jo je dobila s 27:7.

V skupini B so tekmovalni dan začeli Švedi in Črnogorci, slednji so dosegli prvo zmago na tekmovanju. Do nje so prišli v končnici dvoboja, ko so si z delnim izidom 7:2 priigrali zmago s 87:81. Najboljši pri zmagovalcih je bil Nikola Vučević s 23 točkami, dodal je še 15 skokov, pri Švedih je izstopal Pelle Larsson z 28 točkami.

Nemčija, eden od favoritov za naslov evropskega prvaka, je s pol moči odpihnila Britance. Na koncu je bil izid 120:57, Tristan da Silva je bil pri zmagovalcih najbolj učinkovit s 25 točkami, z več kot 10 so tekmo končali tudi Franz Wagner, Dennis Schröder, Daniel Theis in Oscar da Silva, Nemci pa so na koncu dosegli tudi rekordno visoko zmago na evropskih prvenstvih.

Litva, ki je doslej izgubila le z Nemčijo, se je na večerni tekmi merila z domačini v Tampereju Finci. Ti so v dvoboj vstopili še neporaženi, na koncu pa je tesno zmagala Litva, tako da imata obe ekipi zdaj razmerje zmag in porazov 3-1.

Litovci so v zadnji četrtini že vodili za osem, nazadnje pri 79:71, a so domačim dovolili, da so se povsem približali, razlika je bila na koncu le tri točke (81:78). Finci so imeli s po 19 točkami tudi najbolj razpoložena igralca na tekmi, dosegla sta jih Mikael Olli Jantunen in Lauri Markkanen, pri zmagovalcih je Rokas Jokubaitis dosegel 16 točk.