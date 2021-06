Dobra dva tedna nas še ločita od vrhunca ženske košarke v tem letu. Slovenska izbrana vrsta bo še tretjič zapored nastopila na EuroBasketu. Glede na kakovost posameznic ter dejstvo, da punce že dolgo igrajo skupaj in da je selektor Damir Grgić našel pravo mešanico mladosti in izkušenj, so cilji visoki. Vzdušje v reprezentanci je odlično.

