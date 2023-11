Visokoleteči Milwaukee drugič zapored poražen

Ekipa Orlando Magic je v severnoameriški košarkarski ligi NBA doma s 112:97 premagala Milwaukee Bucks in ekipi, ki je bila pred sezono med kandidati za naslov prvaka, prizadejala drugi zaporedni poraz. Košarkarji ekipe Boston Celtics so prav tako v svoji dvorani premagali Toronto Raptorse s 117:94. Preostali ekipi v dvobojih tega večera pa sta klonili pred svojimi gledalci. Igralci moštva Atlanta Hawks so izgubili proti Miami Heatu s 109:117, Golden State Warriorsi pa proti Cleveland Cavaliersom s 110:118.

icon-expand Giannis Antetokounmpo FOTO: AP

V Orlandu je Paolo Banchero dosegel 26 točk in 12 skokov, veliko vlogo pa sta imela brata iz Berlina, ki sta z Nemčijo postala svetovna prvaka. Franz in Moritz Wagner sta zbrala 43 točk, prvi je dosegel 24 točk, šest skokov in tri podaje, starejši Moritz pa 19 točk in štiri podaje. Tako zvezdnik Milwaukeeja, Grk Giannis Antetokounmpo, kljub 35 točkam, 10 skokom in sedmim podajam ni mogel prinesti preobrata, saj je bil s soigralci v enakovrednem položaju z domačimi le v prvi četrtini.

Jaylen Brown (29 točk), Jayson Tatum (27) in latvijski center Kristaps Porzingis (21 točk in sedem skokov) so vodili Boston do prepričljive zmage. Pascal Siakam (17 točk in osem skokov) ter nemški kapetan Dennis Schröder (14) sta bila najboljša v napadu kanadske zasedbe, ki je imela po dveh zaporednih zmagah v gosteh tokrat za poraz slab met za tri točke (10:37).

icon-expand Marcus Morris in Bam Adebayo FOTO: AP

Oslabljeni Miami je bil v olimpijskem mestu iz leta 1996 uspešnejši od domačih, saj je Bam Adebayo ob 17 skokih dosegel še 26 točk, novinec Jaime Jaquez Jr. pa zanj rekordnih 20 točk. V dresu gostov, ki so dosegli četrto zmago v nizu, sta manjkala zaradi poškodbe desnega gležnja prvi strelec Tyler Herro in prav tako izvrstni napadalec Jimmy Butler. Pri domačih je bil v ospredju Trae Young z 11 podajami in 27 točkami, od tega štirinajstimi v zadnji četrtini.

