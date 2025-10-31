Vit Hrabar dobil priložnosti pri Baskonii

Vit Hrabar je v sezoni 2023/24 že odigral eno tekmo evrolige, nastopil je manj kot minuto, letos pa je poleg Baskonie še član ekipe Rioverde Clavijo, ki nastopa v drugi španski ligi. 16-letnega Stefana Joksimovića, ki je igral že na štirih tekmah v tej sezoni, tokrat ni bilo v postavi.
Baskonia je vpisala drugo zmago v sezoni, hkrati drugo zapored, tako da ni več zadnja na lestvici. Doma je slavila s 86:75.
V Kneževini je Monaco premagal Panathinaikos z 92:84, v derbiju kroga je bil Olympiakos boljši od vodilnega Hapoel Tel Aviva z 62:58, Barcelona pa je ob Crveni zvezdi edina, ki je v tem krogu slavila v gosteh. V Beogradu je premagala Partizan z 78:76.
Na vrhu evrolige so z izkupičkom Žalgiris, Crvena zvezda in Hapoel, z zmago manj pa jim sledijo Olympiakos, Monaco, Valencia, Panathinaikos in Barcelona.
