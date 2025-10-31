Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGP KošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Košarka

Vit Hrabar dobil priložnosti pri Baskonii

Ljubljana, 31. 10. 2025 22.50 | Posodobljeno pred 12 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA
Komentarji
0

Devetnajstletni Vit Hrabar iz Ankarana je četrti Slovenec v evroligaških ekipah v tej sezoni po Klemnu Prepeliču, Vlatko Čančarju in Stefanu Joksimoviću. Tako kot slednji je član Baskonie iz Vitorie, danes pa je ob zmagi proti Anadolu Efesu odigral zadnjih 33 sekund.

Vit Hrabar je v sezoni 2023/24 že odigral eno tekmo evrolige, nastopil je manj kot minuto, letos pa je poleg Baskonie še član ekipe Rioverde Clavijo, ki nastopa v drugi španski ligi. 16-letnega Stefana Joksimovića, ki je igral že na štirih tekmah v tej sezoni, tokrat ni bilo v postavi.

Baskonia je vpisala drugo zmago v sezoni, hkrati drugo zapored, tako da ni več zadnja na lestvici. Doma je slavila s 86:75.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V Kneževini je Monaco premagal Panathinaikos z 92:84, v derbiju kroga je bil Olympiakos boljši od vodilnega Hapoel Tel Aviva z 62:58, Barcelona pa je ob Crveni zvezdi edina, ki je v tem krogu slavila v gosteh. V Beogradu je premagala Partizan z 78:76.

Na vrhu evrolige so z izkupičkom Žalgiris, Crvena zvezda in Hapoel, z zmago manj pa jim sledijo Olympiakos, Monaco, Valencia, Panathinaikos in Barcelona.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
evroliga košarka vit hribar baskonia
  • bf_24ur_v2-01_01
  • bf_24ur_v2-02_02
  • bf_24ur_v2-03_03
  • bf_24ur_v2-04_04
  • bf_24ur_v2-05_05
  • bf_24ur_v2-06_06
  • bf_24ur_v2-07_07
  • bf_24ur_v2-08_08
  • bf_24ur_v2-09_09
  • bf_24ur_v2-10_10
  • bf_24ur_v2-11_11
  • bf_24ur_v2-12_ok
  • bf_24ur_v2-13_OK-OK
  • bf_24ur_v2-14_ok_ok
  • bf_24ur_v2-15_ok_ok
  • bf_24ur_v2-16_ok_ok
  • bf_24ur_v2-17_ok_ok
  • bf_24ur_v2-18_ok_ok
  • bf_24ur_v2-19_OK_ok
  • bf_24ur_v2-20_20
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330