Za EuroBasket v Sloveniji bo potreben poseben zakon o sofinanciranju

Košarkarska zveza Slovenije (KZS) je od Mednarodne košarkarske zveze (FIBA) pridobila pravico do organizacije ene od skupin rednega dela prvenstva. Organizacija EuroBasketa 2029 je v javnem interesu, saj naj bi pomembno prispevala k promociji športa, razvoju gospodarstva in krepitvi turizma v Sloveniji.
Ena od glavnih obveznosti KZS je plačilo pristojbine Fibi, ki vključuje stroške medijskih pravic, TV-produkcije in druge organizacijske izdatke. Ker skupna višina teh stroškov presega finančne zmožnosti zveze, je vlada predlagala sofinanciranje v višini 3.775.000 evrov.
Običajno se velike mednarodne športne prireditve sofinancirajo prek letnega programa športa na državni ravni, vendar pa ta okvir ne predvideva financiranja dogodkov takšnega obsega. Zato vlada s posebnim zakonom predvideva rešitev, ki bo omogočila izvedbo EuroBasketa 2029 v Ljubljani.
Obenem je vlada Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport naložila, da do leta 2027 pripravi predlog predpisa o sistemski ureditvi sofinanciranja velikih mednarodnih športnih prireditev.
Slovenija je tako še korak bližje novemu velikemu športnemu spektaklu, ki bo leta 2029 ponovno povezal domače navijače in privabil pozornost košarkarskega sveta v Ljubljano. Slovenija je evropsko košarkarsko prvenstvo gostila leta 2013, in sicer v Celju, Ljubljani (Stožice in Tivoli), Kopru ter Jesenicah.
