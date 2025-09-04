Svetli način
Košarka

Za EuroBasket v Sloveniji bo potreben poseben zakon o sofinanciranju

Ljubljana, 04. 09. 2025 16.06 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
S.V.
Slovenska vlada je sprejela predlog Zakona o sofinanciranju organizacije Evropskega prvenstva v košarki 2029 za moške, ki ga bo poleg Estonije (Tallinn), Grčije (Atene) in Španije (Madrid), gostila tudi Slovenija (Ljubljana). Ključni razlog za pripravo posebnega zakona je dejstvo, da trenutno veljavna zakonodaja takšnega sofinanciranja ne omogoča.

Košarkarska zveza Slovenije (KZS) je od Mednarodne košarkarske zveze (FIBA) pridobila pravico do organizacije ene od skupin rednega dela prvenstva. Organizacija EuroBasketa 2029 je v javnem interesu, saj naj bi pomembno prispevala k promociji športa, razvoju gospodarstva in krepitvi turizma v Sloveniji.

Ena od glavnih obveznosti KZS je plačilo pristojbine Fibi, ki vključuje stroške medijskih pravic, TV-produkcije in druge organizacijske izdatke. Ker skupna višina teh stroškov presega finančne zmožnosti zveze, je vlada predlagala sofinanciranje v višini 3.775.000 evrov.

Običajno se velike mednarodne športne prireditve sofinancirajo prek letnega programa športa na državni ravni, vendar pa ta okvir ne predvideva financiranja dogodkov takšnega obsega. Zato vlada s posebnim zakonom predvideva rešitev, ki bo omogočila izvedbo EuroBasketa 2029 v Ljubljani.

Dvorana Stožice
Dvorana Stožice FOTO: Profimedia

Obenem je vlada Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport naložila, da do leta 2027 pripravi predlog predpisa o sistemski ureditvi sofinanciranja velikih mednarodnih športnih prireditev. 

Slovenija je tako še korak bližje novemu velikemu športnemu spektaklu, ki bo leta 2029 ponovno povezal domače navijače in privabil pozornost košarkarskega sveta v Ljubljano. Slovenija je evropsko košarkarsko prvenstvo gostila leta 2013, in sicer v Celju, Ljubljani (Stožice in Tivoli), Kopru ter Jesenicah.

košarka eurobasket slovenija 2029
KOMENTARJI (7)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
wsharky
04. 09. 2025 17.22
+1
je Zoran Ljubljanski udaril po mizi in je naročil našemu Matjažu Hanu, da spiše poseben zakon. ampak na tisoče obiskovalcev se bo še vedno do dvorane sprehodilo po Stožiški razvalini ki propada - kao trgovski center za katerega je Jurček Ljubljanski sklepal fiktivne pogodbe, da je grep dobil kredit - kao tam not bodo butiki in kafiči - pa še vedno ne duha ne sluha o trgovskem centru
ODGOVORI
1 0
balzam
04. 09. 2025 17.10
+1
kaj nam bo šport, če imamo poroko leta?
ODGOVORI
1 0
the kop
04. 09. 2025 16.59
+2
Ne rabimo, šport je postranska stvar!!
ODGOVORI
2 0
slovenc4321
04. 09. 2025 16.56
+2
ukinemo eno nepotrebno ministerstvo pa bo dnarja na pretek
ODGOVORI
2 0
xoxotox6
04. 09. 2025 16.53
+2
če odpustijo 10% prezračevalcev prostorov v YUupravi lahko vsako leto organizirajo eno EUropsko ali svetovno prvenstvo brez posebnih zakonov o sofinanciranju????????
ODGOVORI
2 0
jank
04. 09. 2025 16.47
-3
Se ve, kdo bo nasprotoval. Ruralce košarka bolj malo zanima. Da pa niso naklonjeni Dončiću, ker da ni čistokrvni pa pogosto ponavljajo.
ODGOVORI
1 4
Teleport
04. 09. 2025 16.33
+4
Spet odliv denarja. Kako pa ste prej vse organizirali? Erjavec verjetno rabi tudi nov avto za najmanj 100 jurckov
ODGOVORI
5 1
