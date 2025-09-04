Za EuroBasket v Sloveniji bo potreben poseben zakon o sofinanciranju

Košarkarska zveza Slovenije (KZS) je od Mednarodne košarkarske zveze (FIBA) pridobila pravico do organizacije ene od skupin rednega dela prvenstva. Organizacija EuroBasketa 2029 je v javnem interesu, saj naj bi pomembno prispevala k promociji športa, razvoju gospodarstva in krepitvi turizma v Sloveniji.

Ena od glavnih obveznosti KZS je plačilo pristojbine Fibi, ki vključuje stroške medijskih pravic, TV-produkcije in druge organizacijske izdatke. Ker skupna višina teh stroškov presega finančne zmožnosti zveze, je vlada predlagala sofinanciranje v višini 3.775.000 evrov.

Običajno se velike mednarodne športne prireditve sofinancirajo prek letnega programa športa na državni ravni, vendar pa ta okvir ne predvideva financiranja dogodkov takšnega obsega. Zato vlada s posebnim zakonom predvideva rešitev, ki bo omogočila izvedbo EuroBasketa 2029 v Ljubljani.