Vlade Divac postal 'nesmrten': Balkanci smo posebna vrsta ljudi

Vlade Divac je postal nesmrten. Zdaj generalni menedžer ekipe Sacramento Kings je bil leta 1996 del menjave, ki je v mesto angelov poslala 18-letnega Kobeja Bryanta . Omenjeno dejstvo ga je spremljalo do konca profesionalne kariere, saj kljub temu, da je v dresu ekipe Charlotte Hornets dosegal 11,7 točke, 8,8 skoka, 3,3 asistence in 2 blokadi na tekmo, nihče ni dvomil, kdo je bil tisti, ki je bil zmagovalec "kupčije".

Divac, ki je od leta 2010 tudi član Fibine dvorane slavnih, je v najmočnejši košarkarski ligi na svetu v šestnajstih sezonah zbral 13398 točk, vknjižil pa je tudi 9326 skokov, 3541 asistenc in 1631 blokad. V svoji krstni sezoni je bil leta 1990 imenovan v najboljšo peterko novincev, leta 2001 pa bil tudi član tekme vseh zvezd. Z reprezentanco Jugoslavije je osvojil dve srebrni olimpijski medalji (1988, 1996) ter dve zlati medalji na evropskih (1989, 1991) in svetovnih prvenstvih (1990, 2002). Eden najboljših evropskih košarkarjev vseh časov se je v svojem govoru pošalil, da so Balkanci posebna vrsta ljudi."Košarka je bila zame vedno kot ljubezen. Sem mnenja, da ti ljubezen do nečesa poda možnost, da postaneš najboljša različica samega sebe, hkrati pa tako navdihuješ druge okoli sebe. Košarka je popolno nasprotje sebičnosti, saj te nauči, da zmagujejo ekipe in ne posamezniki," je v uvodu svojega govora dejal Divac, ki se je zahvalil Jerryju Westu, ki je s svojo vizijo, da morajo v NBA igrati najboljši posamezniki z vsega sveta, ne zgolj ameriški državljani, omogočil, da je bil prav Divac eden prvih evropskih košarkarjev, ki so bili izbrani na naboru.