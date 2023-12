Vlatko Čančar: Kar se okrevanja tiče, gre trenutno vse po načrtih!

V kvalifikacijah za olimpijske igre leta 2024 bo igralo 24 reprezentanc, ki se bodo spopadle na štirih turnirjih, na štirih različnih prizoriščih. Vozovnico v Pariz si bodo zagotovile le zmagovalke vseh štirih turnirjev. V primeru, da bodo varovanci Aleksandra Sekulića zasedli prvo ali drugo mesto v skupini A, se bodo v polfinalu pomerili s prvim oziroma drugim iz skupine B, v kateri so reprezentance Egipta, Grčije in Dominikanske republike. Generalni sekretar Košarkarske zveze Slovenije Aleš Križnar in direktor članskih reprezentanc Matej Likar sta se minuli teden mudila v Združenih državah Amerike, kjer sta se srečala z Vlatkom Čančarjem in Luko Dončićem. ''Vselej je lepo dobiti obisk prijateljev iz domovine. Resda smo s soigralci in štabom reprezentance v stikih prek telefona, a druženje v živo izven reprezentančnih obveznosti je vedno zelo prijetno. Seveda sem reprezentanco na svetovnem prvenstvu z zanimanjem spremljal. Še posebej sem užival, ko sem soigralce gledal na tekmi proti Avstraliji. Menim, da so fantje glede na vse okoliščine odigrali dobro prvenstvo,'' uvodoma pove Vlatko Čančar, ki je med soigralci in navijači Denverja izjemno priljubljen. Tako kot pristaši slovenske košarkarske reprezentance, ga tudi slednji letos na parketu močno pogrešajo, a dobro razpoloženi Primorec ima za vse vzpodbudne novice. ''Kar se okrevanja tiče, gre trenutno vse po načrtih. Pred dnevi sem že začel s tekalnimi treningi. Hvala bogu, ni nobene reakcije, koleno ne zateka in vse gre v pravi smeri. A se vi skupaj zavedamo, da ne smemo hiteti in moramo slediti zastavljenemu načrtu. Predvidoma aprila naj bi začel z resnejšimi treningi z žogo in upam, da bo vse skupaj še naprej šlo v pravi smeri. Vsekakor so moje velike želje vnovično igranje na olimpijskih igrah.''