Vlatko Čančar toplo sprejet v domačem Kopru

Vlatko Čančar je bučno proslavil uspeh z navijači domačega mesta. Šestindvajsetletnega košarkarja je v Taverni v centru mesta sprejelo več sto domačinov, ki so se poveselili njegovega uspeha v najmočnejši ligi na svetu. Ob tem je priznal, da se mu zdi dejstvo, da je postal četrti Slovenec po Rašu Nesteroviću , Benu Udrihu in Saši Vujačiču s šampionskim prstanom NBA še vedno kot prizor iz sanj.

Kot je dodal, so se mu sanje izpolnile že z vstopom v najmočnejšo ligo na svetu. V njej mu priložnosti za igro sicer niha, a je v pretekli sezoni s 60 odigranimi tekmami v rednem delu in skoraj 15 odigranimi minutami na tekmo dobil največ priložnosti doslej. To je izkoristil in dosegel povprečje pet točk na tekmo ter poskrbel tudi za nekaj odmevnih in atraktivnih potez.